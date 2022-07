“Sergio Berni nunca me recibió”: declaraciones del padre de Tehuel De La Torre a 500 días de su desaparición

“Estamos a 16 meses de su desaparición y estamos como el primer día, sin nada. Me siento impotente”, declaró en Radio Kamikaze Andrés De La Torre, el padre de Tehuel De La Torre, el joven trans que fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo de 2021 cuando se dirigía desde su casa, en San Vicente, a la localidad de Alejandro Korn en búsqueda de trabajo.

Según consta en la investigación, Tehuel De La Torre había sido convocado a una entrevista laboral y, al no responder su celular ni aparecer por su casa horas después del encuentro, su pareja hizo la denuncia.

Hoy se cumplen 500 días de su desaparición y en la causa están imputados Oscar Alfredo Montes y Luis Alberto Ramos por “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género”. Actualmente, ambos están detenidos y procesados.

"No le doy bolilla a los grandes canales, que nunca hicieron nada por Tehuel y ahora, por cumplirse los 500 días, quieren que salga en cámara. Tampoco cuento con la prensa amarilla. Solo con la gente y con ustedes, que me ayudan a levantar la pancarta por Tehuel. Y por eso estoy muy agradecido."

Sin embargo, Andrés De La Torre comentó al periodista Ramón González en el programa Primera Dosis esta mañana: “No sabemos a ciencia cierta si Tehuel está sin vida o no. Puede aún estar vivo. Lo que ocurre es que, cuando lo empezaron a buscar, nunca lo hicieron pensando en que estaría vivo. No le dieron esa posibilidad porque no destinan la plata para buscarlo como corresponde”, concluyó.

Además, el padre agregó que los rastrillajes en la causa de su hijo no fueron realizados como corresponden: “En la mayoría de los rastrillajes, la policía iba hablando, como si estuvieran en un día de campo, de farra. Hicieron todo mal y ahora hay que hacer el trabajo de nuevo. Acá, el poder judicial hace lo que los poderosos quieren.”

Durante la búsqueda de Tehuel, se encontró en la casa de Ramos, uno de los sospechosos, un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían ser de De La Torre. Asimismo, el propio Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16:30, pero insistió en que tomaron caminos separados y no volvieron a verse.

En su paso por Primera Dosis, Andrés De La Torre criticó a la Justicia y al Estado por no colaborar con la causa de su hijo: “El ministro de Seguridad es un payaso homofóbico. Nunca me quiso recibir. Estuve meses detrás de él y nunca me recibió. De parte del Estado, las únicas personas que estuvieron siempre y están son las del Ministerio de Justicia de la Provincia, del sector de Ayuda a la víctima. Pero a los poderosos de la prensa y la justicia no les importa ni Tehuel ni nada, mientras ellos tengan sus bolsillos llenos”, agregó.

“Le pido a la ciudadanía y a la comunidad que sigamos buscando a Tehuel. Yo estoy convencido de que se lo llevó la trata”, comentó Andrés De La Torre en su paso por Primera Dosis.

A 500 días de su desaparición, familiares, amigxs y organizaciones sociales se siguen preguntando: ¿Dónde está Tehuel? Y exigen su aparición con vida. Ante algún indicio o dato sobre Tehuel De La Torre, se pide informar al 134 o a la UFI Descentralizada de San Vicente al 0221-429-3015. También, puede hacerse vía mail a perdes@mseg.gba.gov.ar.