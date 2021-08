Organizaciones ambientales del distrito convocan a una marcha hacia el Congreso en reclamo de la ley de humedales

Las consecuencias del cambio climático ya están entre nosotros. Basta con observar la enorme cantidad de incendios en diferentes regiones de nuestro país o incluso las sequias que afectaron de lleno el caudal del río Paraná. Con estas experiencias en nuestras manos, resulta altamente necesario que el Estado actúe en consecuencia y elabore legislaciones acordes a los tiempos que vivimos. En este sentido, la ley de humedales se establece como la piedra fundamental para la protección de áreas fundamentales para nuestra conservación. Es por esta razón que desde hace un largo tiempo que diversas organizaciones ambientales reclaman por la aprobación de este proyecto que se mantiene estancado en las diferentes cámaras del Congreso Nacional.

También podes leer Ya se puede consultar el padrón electoral y hay muchos cambios en los lugares de votación

Ante este panorama, algunas agrupaciones del distrito, como por ejemplo Isla Verde, convocaron a una movilización para el próximo miércoles 18 de agosto a las 16hs que se iniciará en la plaza de Mayo y culminará en la plaza de los dos congresos. El objetivo de esta marcha es hacer visible el reclamo de que esta ley sea tratada con suma urgencia, ya que el ecosistema así lo precisa.

A propósito de la necesidad de la elaboración de proyectos que incluyan a la problemática climática en el centro del debate público, Nahuel, referente de Isla Verde, en conversación con Diario La Ciudad, se refirió a la importancia de la conservación de espacios como los humedales y relató la cruda realidad que se vive en materia ambiental en nuestro país.

“Los humedales son el refugio de la biodiversidad, los filtradores naturales de contaminantes, los reservorios anti inundaciones, reguladores de la temperatura y purificadores del aire. Paradójicamente, estos sitios se encuentran completamente desprotegidos ante los distintos embates que se realizan sobre ellos: rellenos, construcciones ilegales, dragados, incendios. Todas estas modificaciones son irreversibles no solo para la flora y fauna que los habita, sino para las poblaciones que vivimos en los territorios”, argumentó.

A propósito de esta ley en particular, destacó que “hace más de 10 años que se viene exigiendo por la sanción de una ley que les brinde marco de protección efectiva”, aunque producto de las grandes presiones económicas que existen detrás, nunca pudo llegar a concretarse.

¿Cómo es la legislación ambiental en Argentina?

En cuanto a la legislación nacional en materia de derechos medioambientales, Nahuel expresó que “Argentina está en alto déficit. Los glaciares, acuíferos y aguas superficiales tampoco se encuentran protegidos, hay una falencia inmensa de áreas verdes de acceso público en todas las provincias”.

No hay más tiempo que perder, se debe actuar de inmediato. Tal y como lo expresan las organizaciones que reclaman por el cuidado del ecosistema, “los humedales no se pueden rellenar más, deben ser protegidos. Si bien sabemos que no es la solución definitiva dado que las leyes necesitan de gente que las haga cumplir, es un paso elemental lograr la sanción de la misma”.