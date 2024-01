Orgullo conurbano: La versión de “Vete de mi lado” de Lou Álvarez y Los Chakales está postulada a los Premios Gardel 2024

“Teníamos ganas de contar un cuento y de mostrar un poco de superación de historias personales: Relatar como, desde chiquita, una está enamorada de chicas y, en ese momento, era todo muy vergonzoso, no se podía y era todo muy tabú; y cómo, una vez que crecemos, la vida nos da una segunda, tercera o cuarta oportunidad para poder hacernos cargo de lo que nos pasa, dejando de huir”, relata la cantautora Lou Álvarez respecto de “Vete de mi lado”, la icónica canción de Los Chakales que la artista conurbana reversionó junto a los músicos de la movida tropical y que está postulada, junto a su correspondiente videoclip, a los Premios Gardel 2024.

La Ciudad conversó con Álvarez, que ya cuenta con más de quince años de carrera, tres trabajos discográficos y presentaciones en el exterior, acerca de su versión de “Vete de mi lado”, la colaboración con Los Chakales, qué espera para los Premios Gardel y sus próximos proyectos.

¿Cómo surgió la idea de reversionar “Vete de mi lado”?

La idea me apareció un día que estaba caminando por las Cataratas del Iguazú. Estaba escuchando una playlist de cumbia, para divertirme un rato porque estaba muy bajón. Y, de repente, escuché “Vete de mi lado” y dije: Esta es mi canción, porque tenía mucho que ver con el momento personal que estaba viviendo. Y ni lo dudé.

Busqué en Instagram a ver en qué andaban Los Chakales, qué estaban haciendo. Y les escribí preguntándoles si podía hacer una versión y si gustaban de participar conmigo. Me dieron el ok y me contacté con un productor para hacer una versión más popera, que se adaptara un poco más a mi estilo, pero sin perder la esencia de la canción original. Una vez que tuve listo ese trabajo, Julio Cardozo, el cantante de Los Chakales, me mandó la voz e hicimos la mezcla.

En síntesis, todo surgió por el hecho de conectar con una canción que me hizo bien, me divertía, y me traía muchos recuerdos.

“Vete de mi lado” de Lou Álvarez y Los Chakales está postulada a los Premios Gardel 2024 en las categorías Mejor Colaboración, Grabación del Año, Mejor Canción Tropical y Mejor Videoclip Corto.

¿Cómo fue trabajar con los músicos de Los Chakales?

Laburar con Los Chakales fue genial. Creo que ha sido una experiencia de la cual todavía estoy muy agradecida, porque son muy buenas personas, estuvieron predispuestos cien por ciento para mí Julio, Karina y todos los muchachos que vinieron ese día a filmar. Honestamente, hasta el día de hoy sigo teniendo relación con ellos.

En lo que respecta a la realización del videoclip, fue muy gracioso, porque ellos estaban muy lejos. El video lo filmamos en Haedo, ellos se vinieron desde Zona Sur, y jodíamos con que fue solamente por la pizza. Pero fuera de broma, si no hubiera habido pizza, sé que hubieran venido igual. Porque el corazón que tiene Julio es enorme. Trabajar con él y todos los músicos fue algo hermoso.

Ya que mencionás el videoclip, ¿cómo surgió la idea de ambientar la estética en un clásico cumpleaños de los noventa?

La idea del video nació de la mano de Nicolás Cravino, con quien ideé el material junto a Low Kick Productora. Lo filmamos con ellos y con Panamerica Studio, quienes hicieron también el laburo de arte y equipos.

En esta ocasión, teníamos ganas de contar un cuento y de mostrar un poco de superación de historias personales: Relatar como, desde chiquita, una está enamorada de chicas y, en ese momento, era todo muy vergonzoso, no se podía y era todo muy tabú; y cómo, una vez que crecemos, la vida nos da una segunda, tercera o cuarta oportunidad para poder hacernos cargo de lo que nos pasa, dejando de huir.

Queríamos generar recuerdos, esta sensación de flashback en las otras personas, para que puedan conectar con las emociones que ha generado esta canción a lo largo de los años.

“Me gusta ‘esa’ cumbia: La que tiene un poquito de esa cosa latina, con muchos tonos mayores, algunos menores, pero que no deja de ser alegre; con letras de corazones rotos, pero igual unx las baila y las canta y te lleva a un mood más feliz, que de vez en cuando, es necesario y se transforma en una muy buena terapia”, afirma Lou Álvarez.

Teniendo en cuenta que vos te dedicás más a otro género musical, ¿qué significa la cumbia para vos?

La cumbia no es un género que yo frecuente todos los días. No es que me siento específicamente a escuchar cumbia. Pero sí tengo muchos recuerdos de aquellas bandas de mi época, como Grupo Sombras, Volcán, Comanche, Los Chakales; todos proyectos que han sido protagonistas de bailes de escuelas, matinés y esas cosas.

Realmente, a mí me gusta “esa” cumbia: La que tiene un poquito de esa cosa latina, con muchos tonos mayores, algunos menores, pero que no deja de ser alegre; con letras de corazones rotos, pero igual unx las baila y las canta y te lleva a un mood más feliz, que de vez en cuando, es necesario y se transforma en una muy buena terapia.

En ese sentido, sí fue especial para mí decidir hacer una reversión de una cumbia. Porque, si bien mi carrera es muy larga y he hecho cosas de muchos estilos, nunca había hecho algo que tuviera que ver con este género específicamente. Y, honestamente, no me molestó para nada e incluso planeo volver a hacerlo. Tengo también alguna canción que suena más a cumbia, como “Tus fotos”. Así que, me quedé super contenta con la experiencia.

¿Cómo fue la postulación de la canción y el video para los Premios Gardel? ¿Qué esperás, junto a Los Chakales, de esta oportunidad?

La postulación la hizo el sello que me acompaña, Epsa Music y, en verdad, es algo que me pone muy contenta porque quizás también me signifique una oportunidad para ser un poco más vista. En general, lo que son los Premios Gardel son nominaciones que son votadas por managers, productores, algunos músicos reconocidos, que son los encargados de ver qué artistas entran.

Lo bueno y novedoso de esto es que es la primera vez que entro en la categoría “Tropical”, porque nunca me había postulado para algo así. Vamos a ver qué pasa.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Hace poquito saqué una canción, “31 de diciembre”, justo en esa fecha. No tiene videoclip, sino un reel sencillo que hice con un compilado de mi carrete con las experiencias vividas en este último año. Es una canción que habla un poco de todo eso. Y es un dúo con Edu Schmidt, el ex Árbol.

Más a futuro, lo que planeo es grabar. Estoy en eso, preparando material nuevo, quizás con unas vibras más “chill”. Aunque no me cierro a enfocarme al rock, por ejemplo. Veremos qué sale y si serán lanzamientos para este 2024.