Orgullo histórico: El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad declaró de Interés a la Marcha del Orgullo moronense de este año

A partir de la Resolución 808/2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación resolvió declarar de Interés la celebración de la Marcha del Orgullo de Morón de este año, que se llevará a cabo el 16 de diciembre desde las 16.

Este reconocimiento lleva la firma de la ministra Ayelén Mazzina y se dio a conocer a días de la asunción del nuevo presidente electo, Javier Milei, quien ha arremetido contra la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad desde los inicios de su campaña. Desde su espacio político, La Libertad Avanza, el economista devenido en candidato había prometido cerrar la institución al llegar a la presidencia, lo que generó incertidumbre acerca del destino del ministerio.

Asimismo, la nueva vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, concordó con la postura de su compañero de fórmula y calificó al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad como “un embudo de ingresos públicos que no sirve para nada. No mejoró la situación de las mujeres, pero sí mejoró la situación de las que están contratadas ahí adentro. La violencia, para mí y para muchos, no tiene género”, finalizó.

Sin embargo, ante la amenaza de erradicación, la cartera busca incentivar a continuar con el trabajo realizado durante estos cuatro años, reconociendo las luchas llevadas a cabo en los territorios por los derechos de las mujeres y LGBTI+, frente a toda forma de desigualdad y violencia.

En el marco de todos los Festivales y Marchas que se han llevado a cabo este 2023 con el Orgullo como lema, la entidad nacional resolvió declarar de Interés no sólo la Marcha del Orgullo de Morón (que corresponde a la segunda realizada en el distrito), sino también la realización del festival “Plaza del Orgullo” de Ituzaingó.

El evento ituzainguense iba a realizarse el domingo 3 de diciembre pero, ante clima desfavorable, desde la comisión organizadora se ha tomado la decisión de reprogramar el festival y aún se espera la confirmación de una nueva fecha.

Por otra parte, se suman a la lista de declaración de Interés del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación los eventos del Orgullo llevados a cabo durante el mes de diciembre en Alto Valle, Neuquén; Mendoza; Ushuaia, Tierra del Fuego; Villa Elisa, Entre Ríos; Mar del Plata, Buenos Aires; San Miguel de Tucumán; Sáenz Peña, Chaco; Cipoletti, Río Negro y Tilcara, Jujuy.