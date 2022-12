Otro caso de violencia en San Alberto: “Te voy a cortar toda”

Florencia Quiroga, una vecina del barrio de San Alberto, está viviendo un calvario, teme que su ex cuñada finalmente termine matándola.

“Te voy a cortar toda” vocifera la agresora. Las amenazas son cada vez peores, van en aumento día a día

El caso que tuvo acceso Diario La Ciudad, indica que la víctima es Alicia Florencia Palermo Quiroga de 32 años, madre soltera, que tiene mucho miedo a que la maten y teme por la vida de su pequeño hijo.

Todo es amenaza:

Todo arrancó hace un mes y medio atrás cuando la joven terminó una relación de noviazgo de seis meses con el hermano de Daiana Leguizamón, la agresora. Parece ser que la ruptura no le cayó bien y fue a buscarla para directamente apuñalarla.

La denunciante vive desde la separación un calvario por todas las amenazas y molestias que le causa la ex cuñada, que aparentemente consume estupefacientes y es muy agresiva con muchas personas del barrio San Alberto de Ituzaingó.

Quiroga, se acercó a la Fiscalía 2 de Ituzaingó para denunciar a Leguizamón, porque cree que fue la causante del principio de incendio de su auto Peugeot 206 estacionado frente a su casa de la calle Bertole entre Dorrego y Guardia Viejo, a una cuadra de Acevedo, límite entre Ituzaingó y Merlo

Así quedó el auto de la víctima la denuncia que determinó la perimetral

Ahora pide ayuda a la justicia con “botón antipánico” ante las reiteradas amenazas de muerte de parte de la mujer, hermana de su esa pareja de nombre Mauro Leguizamón.

“La relación de pareja duró seis meses debido al maltrato que la joven recibía de parte de su pareja y había hecho denuncia por violencia de género ante la justicia. Esto hizo que tomara la decisión de cortar esa relación, lo que parece ser no cayó bien a la hermana que comenzó a hostigarla“, dijo Cristina en declaraciones a La Ciudad.

“La justicia no toma cartas en el asunto. me pregunto ¿Tengo que esperar que me maten?”, agregó consternada.

La madre de Alicia contó como actúa la agresora, “cuando está drogada se va a la casa de mi hija y le tira piedras a su casa. Se para afuera y grita, ´te voy apuñalar toda´. Llega la policía y no pasa nada con esa mujer. Mi hija se cansó de hacer denuncias en la comisaría de Merlo y la fiscalía de Ituzaingó. Yo no puedo quedarme quieta a que la maten”, también lamenta.

“Todas las pruebas están a la vista y nadie hace nada de nada. Le pedimos a los medios de comunicación mediante ustedes que tomen el caso ante que pase una tragedia o venga la ex pareja y la mate junto con su hermana”, añadió al final

La causa original está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 8 de Morón bajo la caratula de “amenazas reiteradas”.

Restricción perimetral:

Lo que se supo del caso es que la justicia le impuso a Daiana Leguizamón la restricción perimetral de 500 metros a la casa de Alicia Florencia Palermo Quiroga, acción que parece ser no se viene cumpliendo. También tiene prohibido acercarse su ex pareja Mauro Leguizamón con la misma medida judicial.

Noches de terror:

“Mi hija vive noches de terror desde que se separó de su ex pareja y parece ser que la ex cuñada se la agarró con ella. Hay noches que tiene que llamar al patrullero porque la agresora se planta frente a su casa para agredirla y tirarle piedras a su casa. No se puede vivir más así“, se lamentó.

Por Ramón González