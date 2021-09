El arte de Pabla Lunar: Sensatez y sentimientos en ilustraciones reales

“Se siente como una necesidad para mí el hecho de estar constantemente pensando qué puedo dibujar o escribir”, comenta Pabla Lunar, artista visual del conurbano sur que plasma, de una forma cruda, real, pero no por eso menos tierna y humana, las peripecias de la vida a través de ilustraciones que sube a su perfil de Instagram.

La Ciudad charló con Pabla acerca de sus inicios en el mundo de la ilustración, sus inspiraciones, la definición de arte y la temática tan particular que ya es la marca registrada de sus producciones.

¿Cuándo empezaste a ilustrar? ¿Por qué el nombre Pabla Lunar?

Empecé a ilustrar o dibujar desde que era chiquito, en el jardín ya era mi actividad de preferencia. Siempre que teníamos algún momento libre, me agarraba un montón de hojas y lápices de colores y me ponía a experimentar.

En relación al nombre que elegí para mostrarme, Pabla es la forma en la cual me llaman mis amigas y lunar es porque tengo un lunar con forma de moneda abajo del ojo izquierdo.

¿Por qué decidiste dedicarte a la ilustración?

No creo que haya sido una elección consciente, sino una sensación que uno tiene que prestarle atención. Nunca, en ningún momento, experimente una situación puntual en la que me pare y dije: “ok, me quiero dedicar a esto”. Simplemente lo hago desde que tengo uso de razón y mi principal objetivo es nunca dejar de hacerlo. Se siente como una necesidad para mí el hecho de estar constantemente pensando qué puedo dibujar o escribir y buscando inspiraciones o referencias en las cosas que me rodean.

¿Cómo definirías la temática de tu arte? ¿Qué significa el arte para vos, en tu vida?

En mi vida, la variable artística es la que guía al resto de los aspectos. Intento que muchas cosas que vivo, más allá de la burbuja a la que pertenecen, se puedan incorporar a una visión artística del mundo. No es necesario que sea dibujar o escribir, también puede ser trabajo de otros tipos e incluso relaciones personales.

Para mí el arte es ver algo más, o poder armar un relato de las cosas que inspire y mueva a otras personas. En relación a la temática de mi arte, diría que todo gira en torno a sentimientos y sensaciones. El amor, el miedo, la ansiedad, la indecisión, son todos temas que nunca dejaron de interesarme, ya sea para tratar de ilustrarlos, visibilizarlos o incluso hablarlos y debatirlos con quienes me rodean.

Pabla Lunar publica sus ilustraciones a través de su perfil de Instagram, que cosecha ya 95.5 mil de seguidores.

¿Cuáles son tus referentes en el mundo de la ilustración?

Mis principales referentes son artistas que conocí navegando por internet, algunos de ellos pueden encontrarse en Instagram como @flesh.png , @svvshi

Dentro del ámbito local, me gusta mucho el trabajo de @chinaocho o @panchopepe2000 , entre muchos otros.

¿Cómo ves el ambiente del arte visual para las mujeres y demás identidades?

En mi experiencia personal, el ambiente artístico por el cual me muevo habitualmente es abierto a cualquier tipo de identidad que se manifieste. Imagino que debe haber espacios en los cuales no se respetan todas las expresiones por igual, lo cual me parece terrible en todos los ámbitos y muchísimo mas en el ámbito artístico, donde la libertad de expresión debería ser una bandera que se levante.

¿Qué consejo le darías a quienes se están iniciando en el camino de la ilustración?

El principal consejo básico y que se escucha en todas partes es el hecho de practicar y tratar de no ponerse objetivos demasiado ambiciosos. Entender que todo el mundo está aprendiendo todo el tiempo, tratar de rodearse de gente que se sienta parecido a uno, que tenga ganas de crear y que tenga ideas que a uno lo puedan alimentar.

Mi recomendación principal es evitar las comparaciones que generan sentimientos negativos y nunca dejar de hacer lo que uno siente, experimentar y practicar.