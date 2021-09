Escritorxs del Conurbano: Hoy, Pablo Bauchiero Chávez

“Desde siempre tuve como consigna escribir para mí, crear mi propio universo y generar un espacio en mi vida donde ser plenamente libre”, relata Pablo Bauchiero Chávez, escritor conurbano que se define como un “coleccionista de palabras y nubes de invierno”.

La Ciudad charló con el autor acerca de sus inicios en la literatura, sus referentes, el ambiente conurbano y el barrio plasmado en su último libro de cuentos, “Invierno subterráneo”.

¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo fue ese inicio de relación con el mundo de la escritura?

Mi comienzo en la escritura fue en la preadolescencia. Ya desde pibito leía muchísimo y consecuentemente comenzaba a darle vida a algunas ideas que tenía en mi cabecita de niño.

También podes leer Desde hoy ya no será obligatorio el uso de tapaboca al aire libre

En el colegio nos pedían hacer narraciones y yo, en vez de hacer una sola para cumplir con la tarea, terminaba escribiendo dos o tres porque me encantaba.

De adolescente me dediqué a la poesía, al dibujo y a la música, aunque siempre estuve más cómodo con la escritura en sí. Ya de adulto llegué a la narrativa y me atrapó para siempre, como género y espacio de expresión y creación.

¿A quiénes consideras tus “referentes” en lo literario? ¿Cuáles son tus influencias?

Cuando era chico leía muchos clásicos infantiles y de adolescentes. Me gustaban mucho los relatos de Julio Verne, Emilio Salgari y Mark Twain. También leía muchísimos cómics, de los cuales siempre me fascinaron autores como Héctor Oesterheld, Frank Miller, Alan Moore, Grant Morrison, Garth Ennis y muchos más.

En la adolescencia, me interesó muchísimo la literatura argentina y latinoamericana. Leía a autores como Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Alfonsina Storni, María Luisa Bombal, Ernesto Sábato, Roberto Arlt, Juan Carlos Onetti y más.

Desde que empecé a publicar mis escritos, conocí a muchísimos autores independientes a los cuales admiro enormemente y de quienes aprendí y sigo aprendiendo muchas cosas, especialmente de mis colegas y amigos del Aquelarre de Letras y de la Liga Literaria.

¿Qué pensás del ambiente literario del oeste? ¿Crees que, en el mercado editorial, lxs escritorxs del conurbano están ganando terreno?

Creo que, en todo el país en general y en la comarca oeste en particular, (que es el territorio que más conozco) existe una movida muy grande de autores independientes que eligen la autogestión como forma de trabajo para llevar adelante lo que hacen. Hay mucha unión, respeto y horizontalidad con el oficio, y eso hace que nuestras obras ganen terreno y difusión en espacios como ferias, librerías independientes, programas de radio, fanzines y medios autogestivos.

Dentro del mercado editorial y la movida independiente se está generando algo muy hermoso, que hace tiempo no tenía tanto movimiento ni difusión, y no ocurre solamente con en conurbano, sino también con el interior del país y con nuestros países hermanos, donde están surgiendo excelentes autores que dan a conocer obras que realmente valen la pena conocer.

“Invierno subterráneo”, el último trabajo de Pablo Bauchiero Chávez, se puede conseguir en Ituzaingó en la librería Topaz Libros, o coordinando con el autor a través de sus redes sociales.

Acerca de tu propio material, ¿cuáles considerás tus escritos favoritos y por qué? ¿Cuál es tu último trabajo?

Desde siempre tuve como consigna escribir para mí, crear mi propio universo y generar un espacio en mi vida donde ser plenamente libre. Dentro de ese pequeño universo, existen muchos escritos que me gustan. Siempre oscilé entre la poesía y el relato breve, y otro de mis objetivos es poder contar historias que sean mejores a las anteriores.

No podría elegir solo un escrito u obra, ya que todos son mi reflejo, pero “Invierno subterráneo” es mi último libro editado este año de manera absolutamente independiente y a todo pulmón, y en él se condensan diversas historias que realmente me gustan mucho y que disfruté plenamente de escribir.

Hay muchas referencias al oeste, a sus barrios, hay mucha poética a lo largo de los diecinueve cuentos que lo conforman, y creo que es un libro que está un pasito más adelante que mis anteriores libros. Estoy muy contento e ilusionado con el resultado y con el camino que me está haciendo recorrer.

¿Qué consejo le darías a unx escritorx del conurbano que quiere comenzar a publicar sus escritos?

Si alguien se dedica a escribir y tiene el deseo inmenso de compartir lo que hace con el mundo, que lo haga de corazón, que crea en unx mismx, que lo comparta con colegas que estén en la misma movida, que se junte con autores que sigan el mismo camino.

Hay muchas vías para lograr ver publicados sus escritos. Aconsejaría que se acerque a espacios de difusión literaria y que trabaje a pleno en su propia obra. Pero, principalmente, que crea, confíe y se apasione con lo que hace.