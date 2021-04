Pandemia: Ituzaingó registra 834 contagios cada millón de habitantes y ya no tiene camas

La segunda ola, o mejor dicho, “la nueva pandemia” en nuestra ciudad comienza a mostrar su cara màs cruel; la de un sistema de salud totalmente colapsado, sin camas y con personas contagiadas que en promedio no pasan los 45 años:

“La situación no puede ser mas compleja, el 22 de marzo los casos por cada millón de habitantes en Ituzaingó eran de 271 contagios cada millón, el 1 de abril fueron 379 y hace 3 días, el 14 de abril son de 834” aseguraba ayer el Director del Hospital de Bicentenario Fernando Alí en Radio La Ciudad. “Ese crecimiento exponencial hace que cada vez concurra más gente a la guardia del hospital y más gente tenga síntomas graves. El pasado lunes tuvimos 75 consultas en la guardia por covid, el martes 77 y ayer 93; los casos graves están teniendo una progresión que no se frena. Si no tomamos conciencia en cuidarnos, se hace cada vez mas difícil poder atender a todos” afirma preocupado.

Ya no hay camas disponibles ni en el Hospital ni en las clínicas privadas

Tanto es sistema de salud privado como el publico están saturados. En declaraciones a la prensa, el Director del Hospital Eva Perón de Lanus aseguraba ayer que están ingresando a la terapia del hospital, pacientes de la Ciudad de Buenos Aires afiliados a las obras sociales prepagas más caras de la Argentina porque sus propia obras sociales, no les consiguen camas: “Hay un problema con las prepagas, durante años se preocuparon por mejorar la “hotelería” en las clínicas sin invertir en la complejidad médica que indica por ejemplo que debes ampliar la sala de terapia intensiva. Para decirlo mas sencillo, te ofrecen la mejor pieza de internación, con todos lo lujos, pero no pueden responder cuando necesitas terapia intensiva” asegura el Dr Ali.

“En el sector de terapia intensiva, estamos trabajando arriba del 100 %, me refiero también al personal, que está atendiendo a más pacientes de los que debería. Al el sector de internación moderada, estamos adecuándolo para que también funcione como terapia intensiva y capacitando al personal. El otro dato llamativo es que el promedio de edad de las personas internadas ha bajado mucho, hoy es de 46 años y está bajando. Hay muchos jóvenes contagiados”

“En total el hospital tiene 68 camas, todas preparadas para atender complejidades, pero lo central es incorporar recursos humanos para atender a los pacientes. Aun cuando no hemos rechazado a ningún paciente, estamos trabajando al limite.” Hay que cuidarse, las medidas anunciadas por el Presidente son adecuadas, solo bajando la circulación podemos frenar el alza de los contagios y a eso apuntan las nuevas medidas.” asegura Fernando