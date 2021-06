Para Macri, el Coronavirus es una “gripe un poco más fuerte”

El expresidente Mauricio Macri visitó este jueves Mendoza y aprovechó para minimizar el impacto de la pandemia de coronavirus, que ya dejó casi 88 mil muertos en la Argentina. “Nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir”, dijo.

Antes de emular al presidente brasileño Jair Bolsonaro-que suele hablar de una gripezinha– y definir a la covid-19 como una “gripe un poco más grave”, el exmandatario repitió en una entrevista con el diario El Sol que él hubiera manejado mejor la pandemia y que hubiera comprado “todas las vacunas que había disponibles”.

También podes leer Ituzaingó: Los vacunatorios municipales aplicaran también la vacuna antigripal

En esa línea, apuntó contra las medidas sanitarias tomadas por el gobierno de Alberto Fernández, a las cuales atacó desde un principio, y repitió su slogan de “la cuarentena eterna”.

Macri, que también expresó en Mendoza una queja contra la democracia por la falta de “un botón” en lugar de los acuerdos y negociaciones propios de la politica, defendió su vacunación en Miami luego de haber dicho que no se aplicaría la vacuna hasta que no la recibiera el último de los trabajadores esenciales argentinos.

“Dije que no me iba a vacunar hasta que lo hiciera el último de los argentinos que necesitase la vacuna y lo cumplí. Yo no viajé para vacunarme, viajé por una conferencia”, justificó y planteó que lo hizo como “contribución” para liberar una dosis en el país.