Paro de trenes esta semana

El proximo sabado 1 de marzo no habrá trenes en ninguno de los ramales. El gremio La Fraternidad anunció una medida de fuerza en el marco del del conflicto que mantiene con el gobierno. Los únicos servicios que no se verán afectados son los de larga distancia.



Según aseguraron desde el sindicato que representa a los maquinistas, en el último plenario de delegados se decidió que "individualmente cada trabajador se exprese por escrito ante la empresa de no prestar servicio los Feriados Nacionales ". Este mecanismo de protesta va a comenzar este sábado 1° de marzo, cuando se celebre el Día del Ferroviario. "Por tal motivo, el 1° de marzo no habrá servicios ferroviarios como inicio del plan de lucha", indicaron desde el gremio en un comunicado oficial.



El pasado martes 28 de enero, La Fraternidad realizó a un paro de trenes de seis horas, también en reclamo de mejoras salariales. La medida, de alcance nacional, empezó a las 9 de la mañana y se extendió hasta las 15.



A raíz de la protesta, se registraron largas filas en las paradas de colectivos cercanas a las estaciones que conectan la Ciudad con el conurbano bonaerense. El Gobierno nacional utilizó esta situación para intentar desacreditar el reclamo.



Anteriormente, en diciembre del 2024, la Secretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria con el objetivo de desactivar un paro anunciado por La Fraternidad para el 18 de ese mes, en rechazo a la propuesta salarial realizada por la gestión de La Libertad Avanza en las negociaciones paritarias.



El sindicato que conduce Omar Maturano reclama una recomposición del 46% por el desfasaje salarial desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Mientras que el Gobierno ofreció una suba del 3,5%. El conflicto tiene lugar en el marco del techo de 1% mensual a los incrementos salariales que impuso el ministro de Economía, Luis Caputo.