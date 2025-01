Paro en 11 líneas de colectivos

Los choferes de la empresa La Ideal de San Justo anunciaron un paro por tiempo indeterminado que afecta un total de diez líneas que prestan servicio en el oeste bonaerense.



El paro es en reclamo por la falta de pago de sus sueldos. Según indicaron los choferes, la empresa les adeuda el 40 por ciento de los haberes de este mes y pagó solo una parte del aguinaldo. Esto afecta a unos 780 trabajadores y sus familias. Algunos de ellos, que se encuentran de vacaciones en la costa, se enteraron que no tendrán el sueldo en tiempo y forma.



"Llevamos mucho tiempo con este conflicto, no llegamos a fin de mes. Lanzamos esta retención de tareas desde las 00 horas, que se va a mantener hasta que tengamos una respuesta positiva de la empresa. La realidad es que no queremos ser rehenes de pelea que tienen las empresas con el Gobierno por el tema subsidios. Quedamos expuestos los trabajadores", contó a C5N Pablo, uno de los delegados gremiales.



"Si tienen problemas con el gobierno, es con ellos. No con nosotros. Hoy sentimos impotencia, bronca, todos venimos a ganar un mando y es una verguenza lo que nos hacen. Y la pagamos los laburantes porque te descuentan el día después", siguó Pablo.



Las líneas que no prestan servicio son la 193 (que une González Catán con Pompeya), 4 (Correo Central-Lomas del Mirador), 49 (Primera Junta-San Justo), 86 (La Boca-González Catán), 88 (Once-Cañuelas), 96 (Pontevedra-Constitución), 185 (Liniers- Lugando pasando por La Tablada), 205 (Pontevedra- Puente Liniers), 621 (Ramos Mejía- San Justo- Isidro Casanova- Laferrere- Terminal 96) y 502, en Cañuelas (Que une con Máximo Paz y Uribelarrea).