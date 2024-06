Paro en 3 líneas de colectivos del Oeste

Hoy viernes, a partir de las 00 horas, siete líneas de colectivos pertenecientes a la empresa ERSA iniciaron una medida de fuerza en reclamo salarial. La medida afecta, por tiempo indeterminado, a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y parte del conurbano bonaerense.



Las líneas afectadas son 19, 133, 140, 153, 184, 253 y 321. De acuerdo a lo comunicado, el paro se inició debido al atraso en el pago de sueldos, por tal motivo, se informó que la retención de tareas se mantendrá hasta que se depositen los salarios correspondientes.



“Ya hace dos meses que no nos pagan el cuarto día hábil, como corresponde, por lo cual tomamos una medida con los compañeros de parar, siendo que todavía no tenemos ninguna novedad del fuero. Nosotros teníamos que cobrar ayer, el cuarto día hábil, ayer. La empresa no nos da noticias positivas. Hasta que no nos paguen el sueldo, lamentablemente no vamos a salir a trabajar”, detalló Hernán Cabañez, delegado de los empleados de la línea 133, en diálogo con Crónica TV.