Pato Benítez lanzó su nuevo EP

El cantautor y productor, Pato Benítez, acaba de estrenar de manera completa su último EP “Todo es mentira, todo es una provocación“. El mismo incluye cinco canciones integramente realizadas por el músico.

Mano a mano con La Ciudad, contó algunos detalles de la producción del álbum; sus comienzos en la música; sus influencias; proyectos; y muchas cosas más.

-¿Cuál fue tu primer acercamiento con la música?

“Desde chico me encanta escuchar música bien variada. Justo aparecía el cd y mi primo tenía varios (entre ellos, R.E.M., Red Hot Chilli Peppers, Michael Jackson, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Soda Stereo) y me parecían un flash del futuro. Pero aprendí recién a tocar la guitarra a los 15 años en un taller del colegio, y a partir de ahí no paré más. En mi familia no hay músicos, pero al ver videos de música en la televisión, me quería parecer a esos músicos.”

-¿Cuáles son tus influencias y/o referentes?

“Mi santísima trinidad es Luis Alberto Spinetta, Pink Floyd y Radiohead, inoxidables e inexorables. Obviamente que hay muchísimas más cosas que van desde The Beatles hasta Damas Gratis, pero esos tres están en mi cielo.”

-Recientemente, lanzaste “Todo es mentira, todo es una provocación”. ¿Cómo fue el trabajo de producción?

“En realidad, el trabajo de producción fue bastante escaso. Ya tenía armadas mas o menos las canciones. Fui Estudios FX3, un estudio casero de mi amigo Fidel Fourcade, y en unas horas ya estaba grabado todo lo mío (guitarras, bajo, voces, teclados, sintes). Faltaban las colaboraciones que tenía en mente.

En el medio a mi amigo se le rompe la computadora, entonces el ep lo terminé mezclando yo con mi celular, mientras los artistas invitados me iban mandando sus partes también. Quedó un collage medio pastiche experimental con una calidad y sonido dudosos, pero a mí me gusta. Hay un tema medio trap/hip hop que es el track central digamos.”

-¿Qué proyectos tenés a corto o largo plazo?

“Quiero presentar las canciones nuevas en vivo. También, tengo más canciones para seguir grabando. El objetivo ahora es lograr algo que tenga sonido de calidad y el estilo siempre el mío pero tratando de moverme hacia cosas distintas.”

-¿Qué significa la música en tu vida?

“Para mí es lo más importante. Cualquier idea, pensamiento, reflexión o emoción se puede traducir en alguna canción y es lo que vengo haciendo hace muchos años. Es la mejor manera de comunicar lo que tengo para decir.“

Contacto

YouTube: Pato Benitez // Spotify: Pato Benítez // Instagram: Pato Benítez // Facebook: Pato Benitez