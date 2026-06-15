Pedro Saborido brindará un taller de creatividad en Haedo

El oeste del conurbano se prepara para recibir a una de las mentes más singulares del humor y la identidad nacional. Este próximo viernes 19 de junio, el guionista productor y escritor Pedro Saborido desembarcará en la localidad de Haedo para dictar un taller de creatividad inédito, centrado en el fascinante universo de "Peter Capusotto y sus videos".



Durante el encuentro, quienes se acerquen tendrán la posibilidad exclusiva de adentrarse en la cocina y el proceso creativo que dio vida a uno de los programas de sátira política y comedia más emblemáticos de la televisión argentina, co-creado junto al actor y comediante Diego Capusotto.





El escenario para esta cita imperdible no es casual. El evento se llevará a cabo en Bulebar Espacio Cultural, un lugar que desde su fundación se ha consolidado como un faro autogestivo central de zona oeste. Ubicado en Vignes 1369, a pocas cuadras de la estación de Haedo, este espacio transformó la dinámica del barrio al tender puentes directos entre los artistas independientes y la comunidad.



Con una cartelera que habitualmente incluye música en vivo, teatro, catas de vino y talleres formativos, Bulebar celebra una vez más ser un punto de encuentro indispensable para quienes buscan expresiones artísticas con identidad propia. Vale la pena recordar que las entradas a este taller se encuentran disponibles a través del sitio Tikzet y las mismas tienen un valor de $20.000 pesos.