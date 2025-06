Pedro Saborido y The Walking Conurban vuelven a zona oeste

Todo el público de la zona oeste del conurbano está invitado a "pensar, reír y sentirse parte" de este espectáculo que llevarán adelante Pedro Saborido y The Walking Conurban. Es importante destacar que desde hace ya un tiempo esta sociedad -conformada por el escritor y los impulsores de la famosa cuenta de Instagram- viene llevando este show a diferentes localidades bonaerenses.



En total fueron tres la presentaciones programadas para el corriente mes, en las cuales Pedro Saborido y The Walking Conurban llevarán "Un viaje por el conurbano" a diferentes salas. La primera de estas ya tuvo lugar -el pasado miércoles 11 de junio- en Galpón ByBB de la Ciudad de Buenos Aires; mientras que las restantes son las siguientes:





Viernes 20 de junio - Auditorio Oeste (Av. Rivadavia 17.230, Haedo).

Sábado 21 de junio - Dandelion Teatro Bar (Larrea 350, Lomas de Zamora).

"El viernes 20/6 llevamos el universo conurbano por segunda vez al Auditorio Oeste, en Haedo, para dar cuenta si efectivamente en el Oeste se encuentra el tan mentado agite", adelantaron desde las redes sociales de The Walking Conurban. De cara a este show, es necesario recordar que esta cuenta colaborativa de Instagram y X (ex Twitter) -la cual comenzó a funcionar allá por 2018- se encarga de capturar y recopilar imágenes inéditas e increíbles del conurbano bonaerense, buscando reivindicar el territorio y destacar sus diferentes espacios.



Por otra parte, si bien no necesita presentación, la otra figura sobre el escenario serpa Pedro Saborido. El escritor, productor y guionista -hombre nacido en Gerli (zona sur del conurbano bonaerense)-de recordado paso por Chachachá y Todo Por Dos Pesos; es quien se encargará de ponerle la cuota necesaria de humor a este espectáculo.

Cómo se puede conseguir entradas para ver a Pedro Saborido y The Walking Conurban





La presentación de Pedro Saborido y The Walking Conurban tendrá lugar, el próximo viernes 20 de junio, en Auditorio Oeste (Av. Rivadavia 17.230) de Haedo. Este show está programado para las 21:00hs y las entradas pueden adquirirse de forma online a través del sitio Passline.



Estas entradas tienen un valor de $15.000 pesos y pueden abonarse tanto con tarjeta de crédito/debito o mediante Mercado Pago.