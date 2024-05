Perfiles moronenses: entrevista a Agustín Roberts

Agustín es uno de esos pibes que ingresó al trabajo registrado por la Ley N° 27.636 de Cupo Laboral Travesti Trans, trabaja en la Dirección de Políticas para la Diversidad del Municipio de Morón. Tiene 38 años y empezó el tratamiento de hormonización hace 4 años, hace un año se realizó la masculinización de tórax y hoy acompaña a otras masculinidades en su proceso de transición.



“Es una linda experiencia donde puedo compartir con otros varones de la comunidad tanto información como acompañamiento emocional, siendo que los varones son bastante retraídos, somos bastantes retraídos y son muy pocos los espacios que hay para nosotros, siempre hay más espacios de mujeres.”



Muchas de las personas que empiezan una transición lo hacen en soledad o sin la información correspondiente, en momentos de retroceso en materia de derechos es fundamental el acercamiento y la contención. “Muchos no saben los derechos que tenemos ni las leyes que nos amparan a parte de la comunidad, sobre todo a la travesti trans.” cuenta Agustín.



“Hoy más que nunca con este gobierno totalmente militarizado, estar unidos, tratar de refugiarse en grupos de pares, eso ayuda bastante para renovar energía, para ver que no sólo a nosotros nos está atravesando la situación del país, sino que hay tantos compañeros que están siendo despedidos.”



En los últimos días el 10% de les trabajadores que ingresaron por la Ley de Cupo Laboral fueron despedides de los organismos públicos en los que la Ley indica, debe haber un mínimo del 1% de personas travesti trans y transgénero trabajando en el Estado.



Junto con los despidos también se suma el desprecio por parte del Gobierno Nacional a la lucha histórica de los colectivos marginados, al querer imponer el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), con la acusación de que "no sirven absolutamente para nada".



En momentos donde la moda es la crueldad, donde el presidente hace bullying a un niño que necesita asistencia médica, donde los insultos en redes son frecuentes, esperables y hasta naturalizados, la comunidad travesti-trans es la primera que empieza a sentir el retroceso en esa libertad que se venía construyendo con las luchas y leyes que las cristalizaron.



“Hoy es intercambiar información y abrazarse, en este momento de tanto ahogo de parte del gobierno para con las personas del colectivo travesti trans tan golpeadas, el objetivo es fortalecernos en conjunto”, asegura Agustín.



“Con respecto a los acompañamientos que llevo básicamente hago mucho hincapié en que nos cuidemos, en que nos hagamos los controles. Estuve acompañando a un pibe trans que está con muchos miedos con respecto a su operación. Yo al haber atravesado ya esa situación, puedo acompañar y reforzar siempre que es re importante los cuidados de la salud sobre todo estando en procesos hormonales, ya que es súper importante para la salud y para la mente.”



Morón es uno de los pocos municipios del oeste de PBA que cuenta con consultorios para personas lgbtiqnb+, que funcionan en la calle Carlos Pellegrini 620, Morón los jueves de 8 a 16hs donde se brinda un espacio de atención integral.



Red de Establecimientos de salud con equipos de atención de salud integral para la comunidad LGBT : https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/generoydiversidad/centros-de-salud/



“Hay una doctora y un equipo técnico de psicóloga y trabajadora social, abogada para asesoramientos en cuestiones de cambios registrales. Este consultorio atiende a varias personas de distintos distritos muy convocados ya que con este cambio de gobierno tan restrictivo están empezando otros lugares a dejar de hacer sus atenciones.” cuenta Agustín.



Otra de las políticas de acompañamiento de la Dirección donde trabaja Agustín está destinada a las familias que acompañan transiciones de sus hijes principalmente: “los grupos de familiares y referentes allegados a la comunidad están pensado para familiares, vecinos donde puedan tener herramientas para acompañar a, ya sea, una amiga, un vecino o un hije que le haga falta cualquier tipo de información sobre cómo acompañar estas transiciones.”

Artículo Relacionado