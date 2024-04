Perfiles moronenses: entrevista a Nathan Lobo

Nathan es co fundador de la organización No Binaries Argentina, es vecine de Morón y en momentos de regresión en materia de derechos humanos defiende un colectivo que parece ser señalado por progres y fachos. El uso del lenguaje inclusivo, las vivencias identitarias en los territorios conurbanos y los colectivos de la diversidad como chivo expiatorios.



“Mi nombre es Nathan Lobo mis pronombres son elle/el soy co fundador de la No binaries Argentina que llevamos dos años ya en esta agrupación, estamos formando una comunidad de personas con identidades no binarias abordando temas con respecto al DNI “X”, la comunidad, estamos formando mateadas.”



“Soy del partido de Morón, como activista y como parte de no binaries, tratamos de tener participación. El año pasado y el anterior hemos participado en la Marcha del Orgullo de Morón, de Ituzaingó, vamos a ver si este año vamos por Hurlingham. Todo el tiempo estamos trabajando acerca de la vivencia trans y la no binaria tanto con respecto a la argentinidad, como a este territorio, pero más allá de lo argentino estamos teniendo con contactos con no binarios de México, de Honduras, de Chile y estamos tratando de fomentar, qué conceptos se pueden visibilizar de la mejor manera para no confundir a la gente que quiera saber qué es lo no binario.”



Mucha gente no termina de entender qué es lo “no binario” ya que estamos criades en estructuras que asocian lo femenino y lo masculino a una corporalidad específica y abrir la mente a nuevos esquemas puede resultar incómodo para muchas personas, al punto de responsabilizar a estos colectivos de dar debates “innecesarios” o “exagerados”, minimizando y invisibilizando, una vez más, las identidades no binarias.









“Yo creo que no es casualidad que apunten contra los transfeminismos porque hemos cambiado el sistema de unos años para acá gracias a la lucha, de una manera totalmente transversal, somos la mayor amenaza de este patriarcado. Entonces que vayan contra los transfeminismos no es casualidad y yo creo que más que tener preocupación tendriamos que también tener una conciencia de ese miedo que nos tienen, es por eso también que nos atacan, porque tenemos ese potencial, ese gran potencial de cambiar algo”.



“Siempre se ha buscado un chivo expiatorio para echarle la culpa a… Yo me pregunto ¿cuántas personas han cambiado su vida después de mucho tiempo y han logrado tener su propia identidad? Ya que una sola persona pueda acceder al derecho a la identidad, en un país tan importante como Argentina con memoria, yo creo que vale la pena un montón de cosas ya, pero no ha sido una sola persona, han sido muchas a lo largo de la Ley de Identidad de género, que después gracias al decreto, se extendió hacia las personas con DNI X que han podido cumplir algo tan básico y tan necesario para vivir como es el derecho a la propia identidad.”



“Siempre hemos sido el chivo expiatorio las diversidades, en este sistema, entonces empecemos a ver otras otras cosas, ¿cuáles son los modelos económicos? ¿Cuáles fueron los modelos de salud, cuáles fueron los de educación? Nosotros ya no somos más el chivo expiatorio esa excusa no la creemos, es poco seria.”



Cualquier consulta con respecto a tu identidad, podés comunicarte con la agrupación @nobinaries_arg en Instagram. Los últimos domingos del mes se realizan mateadas, presenciales y virtuales donde se comparten experiencias, historias, consejos, es un espacio de contención y acompañamiento. Brindan información y realizan derivaciones en caso de violencia.