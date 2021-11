Pontevedra: el asesinato del jóven Julián Aguiar conmueve a toda la comunidad

El pasado domingo, Julián Aguiar de 22 años fue asesinado en un hecho confuso que aun hoy se investiga. Julian se encontraba con su novia en una fiesta y deciden ir a comprar bebidas en su moto, cuando en la intersección de las calles Monte Dinero y Necochea a pocos metros de un completo deportivo del distrito, fueron interceptados por 3 individuos en un vehículo, quienes sin motivo le dispararon en el pecho y huyen rápidamente.

Selene la novia de la victima, pidió ayuda a los vecinos quienes los auxiliaron y en un auto particular deciden llevaron al “Hospital Materno Infantil” ubicado en Pontevedra, donde lamentablemente Julián llego sin vida.

Fuentes policías investigan si la muerte de Julian se produjo en saldo de una pelea “Barrial” o para robarles.

Luego de una semana de lo ocurrido, tras un allanamiento en una vivienda ubicada en Caricancha y Montes de Oca, ordenada por la fiscalía Nº 1 de Morón, a cargo del Dr. Filipini, se logró la detención de una persona menor de edad, de 16 años, quien podría ser uno de los participantes del hecho.

Su novia se despidió con una carta en las redes sociales:

Gabii Selene:

“Amor no paro de ir de un lado a otro moviendo me por todos lados averiguando hasta la mínima cosa, te juro por diós que voy a hacer justicia por vos qué no voy a parar hasta tenerlos a todos en frente mío y si la policía no hace nada lo voy a hacer yo, esto no va a quedar así nunca me destrozaron la vida y no voy a parar hasta gritarte al cielo ” Lo hice amor lo hiceeee ahora podés descansar en paz ”

Justicia por Julián

La fiscalía sigue en la búsqueda de los 2 faltantes asesinos de Aguiar, la familia espera justicia y buscan por su propia cuenta y ofrecen $100.000 a quienes los encuentre.

Los vecinos de Pontevedra conmovidos por el caso piden más seguridad, “Estamos cansados de la inseguridad, antes era un lugar tranquilo, ahora salís y en cualquier horario tenes que cuidarte, le pedimos más seguridad a Menendez”, aseguró una vecina a La ciudad.