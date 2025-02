Por pedido del presidente Milei prohibieron un show de Milo. J

A pocas horas del show de Milo J en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA, convocado para hoy a las 19.30, a pedido del gobierno de Milei, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar para que se suspenda el evento. Desde el directorio de la exESMA expresaron su preocupación por la presencia policial en el predio



"Juntar 20 mil personas en un lugar de la memoria a este gobierno no lo gusta y nos suspendieron el evento" aseguró Milo en su Instagram



Milo J había anunciado la presentación la edición de lujo de su último disco 166 en la plaza central del espacio de memoria. Se planteó una entrada libre y gratuita, con un registro a través de las redes del artista que en pocas horas se agotó.

Milo J confirma la suspensión de la Pre escucha de su disco 166 en el predio de la Ex ESMA. La Justicia hizo lugar a la cautelar presentada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, para frenar el show. Afuera está lleno de pibes y también de policías. — Flor Alcaraz (@florencialcaraz) February 12, 2025

Además, organismos de derechos humanos denunciaron una fuerte presencia policial en las inmediaciones del predio, pero también dentro de los edificios.

Un fallo a pedido de Milei

En un fallo firmado por la jueza María Alejandra Biotti, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5 ordenó suspender por pedido del Ministerio de Justicia de la Nación "la realización del recital anunciado para el día 12 de febrero de 2025 (...), donde se prevé la presentación de la edición de lujo del disco 166 del artista conocido como Milo J", el mismo que el año pasado recorrió junto a su banda la Casa de la Memoria y la Vida y las excavaciones de la ex Mansión Seré, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar.



En la cautelar para pedir la suspensión del evento, el Ministerio de Justicia argumenta que el mismo "carece de la debida autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional conforme los términos de la Ley N° 26.415 que ratifica el Convenio celebrado el 20 de noviembre de 2007 entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de creación, organización y funcionamiento del ente público denominado 'Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos'".



Según la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, el recital tampoco cuenta con "el permiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que representa una medida ilegal, arbitraria y contraria a los fines que justifican la existencia y funcionamiento del espacio público en cuestión", sostiene el Gobierno ultraderechista en la cautelar.



El Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA, dice el texto judicial, "posee una finalidad específica y determinada por la ley, orientada a la preservación de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la protección de un sitio emblemático de la historia reciente de nuestro país". En virtud de ello, "toda actividad a desarrollarse en dicho predio, no sólo debe encontrarse alineada con estos objetivos, sino que también requiere la debida evaluación y autorización de las autoridades competentes, entre ellas, la Secretaría de Derechos Humanos dependiente de este Ministerio de Justicia, en representación del Poder Ejecutivo Nacional", subraya la administración libertaria.



Fuentes del directorio de la exESMA aseguraron que "están evaluando judicialmente" cómo responder a la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, para evitar que el evento programado para este miércoles quede suspendido.