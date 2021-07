Problemas serios en el AUPI para garantizar la presencialidad de l@s alumn@s

La vuelta de la presencialidad cuidada a las escuelas bonaeranses, trae consigo el cumplimiento de una serie de estrictos protocolos que permiten garantizar que no haya contagios. En el AUPI, el colegio secundario más grande de nuestra ciudad, el Plan de la Provincia de Buenos Aires para un regreso seguro a las clases presenciales no se está cumpliendo

La Ciudad se comunicó con Tablo Tassart. docente de Imagen y Medios de quinto año de la escuela, quien detalló en que condiciones se están dictando las clases en el AUPI: “la última semana hubo inconvenientes con el suministro de agua, las estufas no funcionan y actualmente no cuentan con un termómetro para tomar la temperatura de los alumnos, docentes y personal auxiliar.” aseguró Tassart

En diálogo con Ciudad de Encandilados, en Radio La Ciudad, Tassart planteó sus dudas sobre los motivos que llevan a las inspectoras del distrito y sostener la presencialidad en las aulas a como dé lugar y negó que los docentes se opongan a dar clases.

“Volvimos a la presencialidad y nos encontramos con que faltaban los insumos básicos. La semana pasada llegué y no había agua. Había solamente en la entrada de la escuela, pero no había presión, lo que hacía que no hubiera agua en los baños. Estamos hablando de una situación en la que la higiene es muy importante y no había agua para lavarse las manos”, comenzó relatando el profesor de Imagen y Medios del AUPI.

Aunque aclaró que esta semana fue solucionado el inconveniente con el agua, continuó: “Lo que no funcionan en algunas aulas son las estufas: todo abierto y sin estufas. A eso se agregó, esta semana también, que se rompió el único termómetro que había para tomar la temperatura a la gente que entraba a la escuela, algo también indispensable según la normativa y los protocolos”.

La única estufa de un aula que no funciona

Por este motivo, Tassart consideró: “Lo que sucede es que los inspectores están presionando mucho para que se vuelva a la presencialidad como sea. Es más, la semana pasada hubo una reunión en la que –supuestamente- se iba a explicar la situación del colegio y, al final, lo que se terminó haciendo es bajando línea para que los profesores vayamos como sea, porque estaba bajando la matrícula y eso podía llegar a implicar un cierre de cursos”.

“Acá el error es pensar que los chicos dejan de venir a la escuela porque los profes no quieren volver a la presencialidad, en vez de entender que a la presencialidad no se puede volver si no están las condiciones dadas”, analizó el docente.

“La historia de que la matrícula baja y los docentes tenemos que hacer algo, existe desde que yo empecé a dar clases hace 20 años y siempre la respuesta nuestra, como docentes, es: ‘¿y qué quieren que hagamos, que aprobemos a todo el mundo?’“, siguió Tassart, que luego se preguntó: “¿Qué puede hacer un docente, que lo único que hace es ir a un aula a dar clases y poner notas?”.

“Nadie entiende que esos chicos, que luego se terminan yendo del colegio, lo cierto es que cuando volvieron a clases se encontraron con una escuela sin agua, una escuela sin estufas, una escuela sin termómetros”, enfatizó.

“Esta semana se entregaron cajas de alimentos para la comunidad en la escuela y no se suspendieron las clases”, denunció Tassart, para graficar el incumplimiento de los protocolos, y agregó: “estaban la gente que entregaban los alimentos, la gente que iba a buscar los alimentos, los alumnos, los profesores, los auxiliares y sin termómetro”.

“Entonces los chicos, a los que uno les baja línea con los protocolos, después llegan y se encuentran con ese desmadre. Es lógico que el pibe se quiera ir a otro lugar, no tiene que ver con si el profesor va o no va por la presencialidad. Tiene que ver con que los pibes solos se dan cuenta que la presencialidad así es imposible de asegurarla”, analizó.

Por último, el profesor de Imagen y Medios explicó que la normativa vigente para el regreso a la presencialidad faculta a los directivos a suspender clases, en caso de no estar dadas las condiciones necesarias, y señaló: “La directora de AUPI turno noche ha decidido no volver, ajustándose a la normativa. De la misma forma que la Escuela Técnica”. El Turno mañana y tarde del AUPI sigue como si nada estuviera pasando

