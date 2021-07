Que es el DNI no binario? el nuevo derecho que rige desde hoy en la Argentina

El presidente Alberto Fernández presentó hoy los nuevos DNI que reconocen las identidades no binaries. A las opciones de sexo masculino y femenino, se sumará la posibilidad de elegir una X. De esta forma, Argentina se convierte en el primer país de la región en la ampliación y reconocimiento de este derecho.

El cambio –que también alcanza al Pasaporte– fue establecido en el Decreto presidencial N°476/21, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. “A los fines del presente decreto, la nomenclatura ‘X’ en el campo ‘sexo’ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”, dice el artículo 4°.

También podes leer Ituzaingó: todas las actividades para las vacaciones de Invierno

El derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida”

El decreto será aplicable también a aquellas personas nacionales a las que se les hubieran expedido Partidas de Nacimiento en el marco de la Ley Nº 26.743, “con anterioridad a la vigencia de esta medida, sin perjuicio de lo consignado en la partida de nacimiento en la categoría “sexo”.

El anuncio fue en un acto en el Museo del Bicentenario, donde el Presidente entregó los primeros DNI a tres personas no binaries. Una de ellas es le medique Gerónimo Carolina González Devesa, de 35 años, que en noviembre de 2018 se convirtió en la primera persona en lograr — a través de un trámite administrativo– que se expida su partida de nacimiento sin consignación de sexo. “Estoy muy emocinade”, contó a Página/12 Caro Gero, como le dicen sus amigues, recién llegada a Buenos Aires junto a su abogada Eleonora Lamm, doctora en Derecho y Bioética, para participar del acto.