Quién es Malena Medina Villegas, la ituzainguense convocada a la selección nacional de natación

Frente a la convocatoria de la ituzainguense Malena Medina Villegas para integrar la selección nacional de natación, La Ciudad se contactó con la joven y sus padres, Mariano y Mariana, para conocer sus sensaciones al respecto.

Sobre su nominación para integrar el seleccionado nacional, la nadadora del club SITAS expresó que “significa un reconocimiento a todo el trabajo realizado” con su equipo, con el cual entrena a diario. “Es un logro para mí y para mis profes, Gustavo Marcucci y Tengue (Arnaldo Cabrera)“, agregó.

La invitación a formar parte de la selección que participará del Torneo de las Américas – Copa Regatas que se disputará en Lima entre el 27 de marzo y el 1 de abril, llegó en el Campus de entrenamiento realizado en febrero de este año en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). Organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), durante el evento se evaluó a nadadores de todo el país.

Malena fue convocada allí por haber logrado podios nacionales y eso le permitió un lugar en el seleccionado nacional. “Para mí es un montón porque en menos de un año logré mejorar mis tiempos“, aseguró.

Los logros de la joven en el último año

Durante 2022, la joven alcanzó diversos logros en el Campeonato Nacional de invierno y en el Campeonato Republica de verano, ambos en categoría Infantil 2. En el primero de los torneos obtuvo el 2° puesto en 50 metros libre (32” 43”’) y en 400 metros libre (5′ 16” 72”’). Tambiń consiguió el 3° en 100 metros libre (1′ 10” 3”’) y el 9° en 100 metros espalda (1′ 23” 85”’).

Crédito: foto provista por la familia de Malena.

En tanto, en el República de verano 2022 se consagró campeona nacional. El reconocimiento llegó al conseguir el 1° puesto en 100 metros libre, con una marca de 1′ 06” 38”’. Allí tambuién obtuvo el 2° puesto en 50 metros libre (30” 59”’) y en 400 metros libre (5′ 04” 32”’), el 4° en 50 metros espalda (36” 56”’) y el 5° puesto en 100 metros espalda (1′ 21” 38”’).

En cuanto a la posibilidad de representar tanto a Argentina como a Ituzaingó en Perú, Malena Medina Villegas expresó que siente orgullo y felicidad. “Estoy contenta, participo en el torneo con dos compañeros también Podios Nacionales Viki Montesi (10 años) y Benjamín Espinola (11 años, también de Ituzaingó), cuando me felicitan porque voy a la selección ahí caigo…“, agregó.

La natación, el lugar de Malena

La joven manifestó que la natación ocupa “un lugar muy importante” en su vida. “Cuando me siento mal o me pasa algo que no está bueno, nadar o estar con mis amigos y profes me cambia el humor, el equipo y la natación es mi lugar, aunque a veces es muy sacrificado no quita que la pase bien”, expresó.

En relación a ese sacrificio, el entrenamiento de Malena tendrá aún más exigencia de cara al Torneo de las Américas XXX – Copa Regatas. “Doble turnos casi todos los días, gimnasio, técnica y psicólogo, todo organizado por mis profes que también son de Ituzaingó“, detalló la joven.

Al entrenamiento se suma la alimentación, para la cual cuenta con la compañía de Lore Elorga. Para finalizar, Malena comentó: “Va a costar porque empiezo el secundario, pero estoy muy motivada y concentrada“.

Crédito: foto provista por la familia de Malena.

“Campeona siempre”

Cabe mencionar que los papás de Malena, Mariano Medina y Mariana Villegas, consiguieron, en 2009, que IOMA les cubra el tratamiento de fertilización asistida para poder ser padres.

En este sentido, ambos manifestaron a La Ciudad: “Nosotros como padres de Male, sabiendo lo que significa esta lucha, estamos orgullosos y celebramos la ley sancionada oportunamente, primero en el gobierno de la Provincia y luego en el Gobierno Nacional“.

“Nos dieron la posibilidad de sentir que nuestra necesidad de formar una familia fue escuchada“, aseguraron. Asimismo, remarcaron que “reconocer a la infertilidad humana como enfermedad asegura el acceso a la fertilización asistida en hospitales públicos y también obliga a las obras sociales y prepagas a cubrir los tratamientos a todos y todas, es muy triste no poder pagar los tratamientos para lograr tener un bebé“.

Al respecto, expresaron: “Participamos en esa lucha, Male llego después de mucha búsqueda, para nosotros es CAMPEONA SIEMPRE“.

Foto de portada: provista por la familia de Malena.