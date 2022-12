Quien es y donde vive Camila Lattanzio, la joven de Ituzaingó que ingresó ayer a la casa de Gran Hermano

Camila Lattanzio es de Ituzaingó, tiene 21 años, y acaba de convertirse en una nueva participante de Gran Hermano. La joven, que además administra una concesionaria de autos, ingresó este jueves por la noche a la casa del reality más visto de Argentina.

“Vengo a revolucionar la casa de Gran Hermano. Tengo 21 años y soy de Ituzaingó, zona oeste”, comenzó relatando Camila en su presentación. La joven ituzainguense contó además que es pianista: “toco hace 12 años música clásica, pero en cuarentena me di cuenta que eso no era lo mío. A mi me gusta cantar cumbia”.

Video de presentación de Camila Lattanzio, la joven de Ituzaingó que se convirtió en la nueva participante de Gran Hermano.

Ella estudió en el Conservatorio Alberto Ginastera de Morón, ubicado en Gral. José de San Martín 370, y su nombre artístico es K-Mila. En su Instagram, red social en la cual se muestra haciendo música y comparte adelantos de sus trabajos, cuenta con más de 25 mil de seguidores.

Otros aspectos de su vida que comentó Camila Lattanzio en su presentación es que tiene una hermana gemela, Flor Lattanzio, que es arquera de primera división del Futbol Femenino y se desempeñó en clubes como Excursionistas, Comunicaciones y Boca Juniors. “Es mi otra mitad”, reconoció con mucho afecto la nueva jugadora de Gran Hermano sobre su hermana.

Hace unos meses, debido al fallecimiento de su padre, debió hacerse cargo de LATTANZIO AUTOMOTORES. Esta concesionaria de automóviles, con más de 25 años de trayectoria, funciona en la localidad ituzainguense de Villa Udaondo (Gdor. Guillermo Udaondo 802). Hasta allí se acercó el móvil de Radio Kamikaze, para conocer su lugar de trabajo y charlar con las personas que comparten el día a día con Camila.