¿Quiénes se oponen al pase sanitario en Hurlingham?

Un sector identificado con la Ucede (Unión del Centro Democrático), presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante Hurlingham, para que no se pida el pase sanitario en la localidad.

El proyecto lleva por título “Resguardo de derechos garantizados en la Constitución Nacional rechazo al Pase Libre Covid” y con fecha de enviado el día 24 de enero al legislativo local.

En el mismo se pronuncian en contra de la Resolución de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que establece el Pase Libre como requisito para asistir a ciertas actividades culturales, para la realización de trámites y para los trabajadores de realicen atención al público.

“Esta discusión es más allá de la vacuna si o vacuna no. Acá no estamos hablando si te tenés que vacunar o si no lo tenés que hacer. Simplemente estamos hablando de nuestras libertades individuales” declararon en un posteo de Facebook del día 6 de febrero.

“Hoy te restringen la libre circulación por una vacuna, mañana será por otra cosa. Si no peleamos por nuestra libertad hoy, mañana puede llegar a ser tarde”, concluyeron.

Un poco de historia

La Unión del Centro Democrático (Ucede) se funda en 1982 por Álvaro Alsogaray, ex ministro de economía del gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962). El partido tuvo un fuerte poder en la Provincia de Buenos Aires y sobre todo en la Capital Federal durante los años ochenta y noventa.

Es de los pocos partidos de corte liberal-conservador que gozó de cierta popularidad en el panorama político argentino contemporáneo.

Actualmente el partido ya no posee vigencia a nivel nacional, aunque sigue activo en CABA y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Catamarca y La Rioja.

La Ucede hoy forma parte de la alianza Avanza Libertad, de José Luis Espert.