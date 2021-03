Racing suma más bajas por COVID-19

Luego del 0-6 ante River en la final de la Supercopa Argentina, Racing parece encontrar el rumbo en el plano deportivo y ya suma tres victorias de forma consecutiva, pero Juan Antonio Pizzi todavía no encuentra descanso: el funcionamiento de su equipo no es el mejor y las bajas por coronavirus no cesan.

El último fin de semana, con un 2-0 sufrido ante Platense en Vicente López, la Academia hilvanó su segundo triunfo y tomó aire para afrontar una nueva semana en la que su DT, Juan Antonio Pizzi, buscaría seguir enderezando el rumbo de un barco que inició la temporada con más dudas que certezas.

El lunes, luego de los hisopados habituales en el inicio de cada semana, Racing comunicó que dentro de su plantel contaba con tres casos positivos de COVID: Gabriel Arias, Carlos Alcaraz y Thiago Banega.

El miércoles, para enfrentar a Sportivo Belgrano por Copa Argentina, el entrenador debió armar un equipo con un mix obligado entre titulares y suplentes: ya que tanto Arias como Gastón Gómez se encuentran con coronavirus, fue de la partida Matías Tagliamonte, el tercer arquero; mientras que Mauricio Martínez y Joaquín Novillo reemplazaron en la defensa a Leonardo Sigali y Lucas Orban.

ℹ️ PARTE MÉDICO



Esta mañana, antes del entrenamiento, se realizaron testeos que arrojaron resultados positivos para Mauricio Martínez y Lorenzo Melgarejo. Ambos están asintomáticos y en sus domicilios.



¡Pronta recuperación, @Mmartinez_10 y @Melgarejo25! 💪 pic.twitter.com/XjMil1fKld — Racing Club (@RacingClub) March 19, 2021

La Academia se impuso de forma agónica (3-1), pero este viernes otros dos casos dentro del plantel alteran los planes del ex DT de San Lorenzo y la Selección de Chile: Lorenzo Melgarejo y Mauricio Martínez dieron positivo en los testeos y se suman a la larga lista de bajas.

En contrapartida, el día jueves volvieron a entrenarse a la par del grupo, tras de dar negativo en los últimos controles, Leonardo Sigali, Alexis Soto y Lucas Orban.

De cara al partido del próximo lunes ante Argentinos, Pizzi deberá rearmar -otra vez- su equipo: Tagliamonte continuará en el arco y -probablemente- Sigali y Orban sean considerados para integrar la zaga central.