Radio Kamikaze desembarcó en Twitch

“Somos un medio nacido en lo digital, con ciertas estructuras tradicionalistas, pero que supo aprovechar el juego con lo virtual”, destaca Alejandro Correa, productor de Primera Dosis el programa conducido por Juan Manuel Alarcón que se emite de lunes a viernes de 10 a 13 en Kamikaze.

Actualmente, Primera Dosis es el primer programa que se emite por la plataforma Twitch, dedicada exclusivamente a la transmisión en vivo de contenidos varios y que tiene como núcleo a un público joven y diverso.

En una charla con La Ciudad, Alejandro Correa conversó sobre los beneficios que la plataforma puede brindarle a Kamikaze, la importancia de que un medio se haga presente en este tipo de espacios y el potencial de la radio y su gente para generar un contenido multiformato.

¿Cuándo se inauguró el canal de Twitch de Radio Kamikaze?

Decidimos poner en marcha el canal de Twitch a fines de junio, por lo que tiene ya varias semanas de emisión ininterrumpida. Actualmente, está en emisión el programa Primera Dosis a través de este medio, que sale todos los días.

¿Por qué decidieron llevarlo a cabo?

Si bien nosotrxs como Radio Kamikaze estamos ya en varias plataformas, como Spotify, YouTube, la página web o la propia aplicación, decidimos llevar a cabo el canal de Twitch porque sabemos que ahí hay otro tipo de público, gente de otras edades que queríamos comenzar a abarcar como medio. Queremos brindarle información también a ese público y ver su reacción, generar un feedback y empezar a pensar qué quiere ver quienes nos consumen. Más allá de la propuesta que tenemos nosotrxs como radio y como programa, queremos conocer a ese otro público, poder aprender e intercambiar ideas.

¿Cuáles son los beneficios que la plataforma podría brindarle al medio?

Twitch es una plataforma muy joven, que tiene aproximadamente dos o tres años y que, durante la pandemia, se hizo muy fuerte. En ese sentido, creo que los beneficios que le puede brindar a la radio, además de ampliar el rango etario del público, son también una ampliación territorial hacia el resto de Buenos Aires, el resto del país e incluso del continente.

“Eso es lo bueno de la plataforma: hay un feedback constante por parte de todxs, lo que hace que la gente se conozca y se genere una gran comunidad. Es un ‘boca en boca’ digital y Kamikaze tiene el potencial para aprovecharlo.” Alejandro Correa, productor radial sobre la llegada de Radio Kamikaze a Twitch.

¿Cuál es la importancia que tiene la incorporación de Kamikaze a una plataforma como esta?

Antes de incursionar en Twitch, se comenzó con transmisiones a través de Instagram Live, con sus limitaciones, porque te deja una hora de transmisión solamente. Estuvimos haciendo pruebas con algunas columnas, luego pasamos a Facebook Live con el mismo objetivo, y actualmente desembarcamos en esta plataforma.

Lo central e importante es que Radio Kamikaze está presente en todos lados: Abarcamos el amplio espectro de, lo que es hoy, el mundo de plataformas. Podemos abarcar distintos públicos, de distintas edades y con diversos intereses, brindándole a cada usuario información y entretenimiento acorde a sus gustos.

¿Creés que, en un futuro, se puedan generar contenidos de la radio destinados exclusivamente a la plataforma Twitch?

Lo nativo de Twitch es que se haga un stream constante en el que el público tenga un feedback directo y pueda interactuar con la persona que está stremeando y con quienes están viendo la transmisión. Eso es lo bueno de la plataforma: hay un feedback constante por parte de todxs, lo que hace que la gente se conozca y se genere una gran comunidad. Es un “boca en boca” digital y Kamikaze tiene el potencial para aprovecharlo.

Si bien actualmente solo se transmite Primera Dosis, creemos que episodios como los de Ramón González, especialista en temas policiales, el segmento deportivo, el móvil de la calle que está en comunicación constante con nosotrxs, la columna Tiktokera que sacamos durante la semana, o el segmento El Momento Otaku de cada viernes, que está dedicado al manga, el anime y todo lo relacionado con la cultura japonesa, pueden prosperar en las plataformas digitales porque sus contenidos aportan a este tipo de espacios. También opinamos lo mismo sobre los demás programas de la radio, como Dedos Pegajosos o Librocks, entre otros. Creemos que en toda la grilla de Kamikaze hay un gran potencial que puede ser trasladado a Twitch y tener grandes resultados.

¿Cómo ves esta confluencia de medios tradicionales con estos “nuevos medios”?

Hoy en día, todos los medios tuvieron que aggiornarse a lo digital, a Twitch, YouTube y distintas plataformas para transmitir. No les quedó otra que meterse en ese mundo porque el público se mudó a estos otros espacios, donde tienen el on demand, el vivo más fácil, donde no tienen que esperar para ver lo que quieren ver. Ya se migró ese tipo de contenidos, así como también los públicos, lo que hizo que los medios también tengan que hacerlo.

Aún hay medios que apuestan a lo tradicional y que juegan con contenidos adicionales en otro tipo de espacios más asociados a lo virtual, pero es indispensable que los medios vayan a lo digital, a las nuevas plataformas, ya sean más tradicionales o de índole de streaming.

Desde Kamikaze somos una plataforma que nacimos de internet, pero podemos decir que nosotrxs no somos tan tradicionales, a pesar de mantener ciertas estructuras más tradicionalistas a la hora de generar un programa de radio. Pero somos uno de los “nuevos medios”, nacidos totalmente desde lo digital y que podemos jugar con estas categorías.

¿Cómo puede hacer la gente para estar al tanto de lo que Kamikaze produce en Twitch?

Con Juan Manuel Alarcón estamos todos los días, de lunes a viernes de 10 a 13, haciendo Primera Dosis, emitiéndolo en esta plataforma. Ya nos acompaña una buena audiencia cada día, estamos cumpliendo todas las metas que nos va pidiendo Twitch en cuanto a las horas de transmisión y la interacción con el público y demás.

Dentro de poco, estaremos incorporando otros programas, otras personalidades para que la gente vaya conociendo aún más a Radio Kamikaze en el mundo de Twitch.