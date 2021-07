Randazzo arregló con Marasco y presenta lista en Ituzaingó

EL apellido Marasco vuelve a estar en una lista para las elecciones en nuestra ciudad. En este caso se trata de Sergio Marasco, hijo del ex concejal Eugenio Marasco y sobrino de Osvaldo, ex candidato a intendente por Juntos por el Cambio en el 2015. La lista fue presentada en el “Frente Con Vos” que encabeza el ex ministro de transporte Florencio Randazzo y que nuclea al ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, el sector que responde al ex ministro Roberto Lavagna, el partido de la diputada Graciela Camaño de Barrionuevo, el socialismo que conduce la santafesina Mónica Fein y partidos vecinalistas de la provincia de Buenos Aires.

Randazo presentó a sus candidatos el pasado fin de semana

En lo local, a Sergio Marasco lo acompaña la ex concejal Graciela Santillan, Gastón Luna y Silvana Vaccaro. El otro dato es la candidatura de la actual concejal Mónica Medina como octava candidata a senadora provincial.

Osvaldo Marasco y el caso de los aportantes truchos de Cambiemos

La última aparición pública de a familia Marasco, la protagonizó Osvaldo en el caso de los aportantes truchos de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

En el 2017, Marasco se había presentado ante la Justicia Federal asegurando que durante la campaña de electoral de Cambiemos en el 2015, le recomendaron realizar “cenas para hacer figurar entrada de plata”, con el fin de ocultar el verdadero origen de los fondos, que habrían sido facilitados por empresarios que no querían figurar como aportantes.

“Nos recomendaban a todos que realicemos cenas para hacer figurar entrada de plata”, sostuvo Osvaldo en un famoso reportaje en Radio La Ciudad, que luego trascendió a los medios nacionales.

La causa hoy esta “cajoneada” por la justicia sin que se haya investigado a los responsables materiales e intelectuales de la maniobra.