Raúl Perrone estrena hoy su última película en el festival de Brasil

S4D3 (SADE), la última producción del cineasta ituzainguense, Raúl Perrone, se estrenará hoy jueves 15 de julio a partir de las 22 hs, en el marco del 5º Festival ECRÃ de experimentaçoes audiovisuais de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. La película se podrá ver online hoy en el estreno a las 22 hs.

“Para aquellos que quieran encontrarse con la historia de Marqués de Sade, directamente que no la vean“, exclamó Raúl Perrone, en Ciudad de Encandilados, programa que conducen Sebastián Sanguinetti y Ángela Tobar por Radio La Ciudad.

Luego, agregó: “Lo que está reflejado en la película es la época. Tomé el libertinaje, la manera que tenían de vivir en esos años. Y todo el ropaje que me encanta poder hacerlo con casi nada de presupuesto. Le di una vuelta más de tuerca en comparación con las películas que hago. Pero no está pensada en la literatura de Marqués. Tiene que ver más con la época que marcó él. De todas maneras, S4D3 es un espíritu de toda esos tiempos.”

El festival proyectará más de un centenar de obras provenientes de los cinco continentes. EL mismo se realizará de manera gratuita y virtual por el contexto actual, desde el jueves 15 hasta el domingo 25 de julio. “Desgraciadamente en las condiciones que estamos viviendo no se puede hacer de otra manera. Aunque no es lo apropiado, realizar los festivales de forma online es una forma de poder seguir mostrando las películas y por lo menos, existe la posibilidad de que puedan verlas cada uno desde su casa“, comentó El Perro.

“Hacer una película como es S4D3, requirió que la gente hiciera pelucas de esa época, que compraran vestuarios, se armó una carroza, y muchas cosas más. Nosotros lo hacemos con un sacrificio enorme y a veces me enoja no poder contar con ayuda del estado de mi ciudad. Me parece que haber hecho 60 películas en mi ciudad y que estén recorriendo el mundo, sería importante un apoyo. Es muy difícil hacer una película. Y acá somos un grupo de gente que le ponemos el alma, la pasión y el corazón.

Mi amor está en Ituzaingó, le tengo cariño y respeto a Alberto Descalzo y aprecio la cultura que se imparte en el Municipio. Hace más de veinte años que brindo un taller de cine, pero a veces me parece que también deberían fijarse un poco en lo que uno hace, llamar si necesitamos algo. Nunca pedimos plata a nadie. A veces uno espera que haya algún llamado, al menos para recibir un saludo por algún premio”, concluyó, Perrone.

Por, Belén Medina.