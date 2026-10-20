Realizaron la primera Feria Distrital de ESI en el Polo Educativo de Merlo

El Polo Educativo de Merlo albergó la primera edición de la Feria Distrital de Educación Sexual Integral (ESI), una jornada pedagógica y comunitaria que contó con la participación activa de escuelas locales de todos los niveles y modalidades. El encuentro funcionó como espacio de exposición para los proyectos elaborados en las aulas de la región durante el ciclo lectivo.



Según se informó oficialmente desde el Municipio de Merlo, la muestra incluyó la presentación de trabajos elaborados por estudiantes y docentes de nivel inicial, primaria, secundaria y educación para adultos. Durante la actividad, las comunidades educativas mostraron sus producciones a través de propuestas artísticas, obras teatrales y contenidos audiovisuales enfocados en la promoción de derechos.



Esta iniciativa tuvo como eje central generar un ámbito de reflexión y promoción de prácticas pedagógicas vinculadas al apoyo a las diversidades, como así también a la protección y el respeto integral de los derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos de todo el distrito de Merlo.

Declaraciones de las autoridades educativas

Durante el desarrollo del evento en el Polo Educativo de Merlo, el subsecretario de Educación comunal, Rafael Díaz, remarcó la significación de la temática en la agenda del distrito: ""Esta temática tiene mucha preponderancia y actualidad. Venimos trabajando desde las edades más tempranas con la ESI, porque existe una preocupación y ocupación sobre el tema"". Asimismo, afirmó que estas acciones forman parte de los lineamientos educativos impulsados por el intendente Gustavo Menéndez.



Por su parte, el Jefe Distrital de Educación, Hugo Rosá, valoró el trabajo coordinado en las instituciones del distrito: ""Hoy vemos una muestra del recorrido que se lleva adelante todo el año en todos los niveles y modalidades de todas las escuelas de Merlo, donde se genera reflexión y, conciencia sobre los derechos que tienen los chicos y las chicas para tener una educación integral"".

Para obtener mayor información sobre las políticas educativas locales, los vecinos e instituciones interesadas pueden dirigirse o comunicarse con la Subsecretaría de Educación. La sede administrativa se encuentra ubicada en la calle Juncal 588, esquina Riobamba, o telefónicamente a través del número (0220) 483-6081.