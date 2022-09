Exclusivo: El Municipio confirmó que no autorizará los recitales en el Hilton de Parque Leloir

La promoción por parte una empresa de espectáculos de la realización dentro del parque, al lado de del predio del hotel, de 2 recitales; el de Manuel Wirtz para el 22 de septiembre y el de Choque Urbano para el día siguiente, revivió una vez más el conflicto que La Asociación Civil Parque Leloir (PLAC) y vecinos del parque, tienen con los dueños y constructores del Hilton. La PLAC fue la primera que expresó su negativa: “Este tipo de espectáculos acarrea ineludiblemente mayores daños al ya fragilizado equilibrio ecológico” afirmó la asociación.

Frente al conflicto, el municipio informó también que los recitales anunciados nunca habían tramitado la autorización :

” Una productora de espectáculos (Go Show) se acercó a la municipalidad diciéndonos que había organizado dos recitales en un predio lindante al hotel. Nos dijeron inclusive, que ya tenían las entradas en venta. Ahí tomamos nosotros conocimiento por primera vez que estaban organizando estos espectáculos. Les dijimos que no había posibilidades de hacerlos porque la zona no lo permite y que resolvieran como iban a hacer con la devolución de las entradas. El intendente fue terminante: Los recitales ahí no se hacen” afirmó el secretario de gobierno a La Ciudad, Juan Manuel Alvarez Luna

También podes leer Ituzaingó: filmó el robo, ubicó la moto en las redes pero la policía nunca actuó

La empresa había propuesto hacer los recitales en la modalidad HeadPhone, esto es, que los asistentes escuchen la música por auriculares, «el primer headphone show llega a parque Leloir. Un concepto diferente para que vivas una experiencia única. El espectáculo en vivo y en directo con un público que escucha la música a través de auriculares porque LA FIESTA ESTÁ EN VOS», reza la invitación de la venta online.

“Para los recitales esperaban vender más de 600 entradas por show, el problema no solo es el sonido, sino también el estacionamiento y la cantidad de gente que se mueve en la zona cuando se concretan estos shows” comentó Luna. ” Parque Leloir no está preparado para esto”

Ayer, la PlAC envió un comunicado informando que se habían reunido con Alvarez Luna y que los recitales no estaban autorizados:

“En el día de ayer se mantuvo entrevista con el Sr. Secretario de Gobierno del Municipio de Ituzaingó, en la que se informó oficialmente a PLAC que el complejo Thays no cuenta con habilitación para llevar a cabo los recitales publicitados por las redes.“

“Que el productor de los eventos solicitó autorización extraordinaria para zanjar la cuestión y PLAC reiteró su total oposición a la celebración de todo acto que potencialmente pueda alterar la tranquilidad del vecindario y el equilibrio ecológico de la zona.

“El Sr. Alvarez Luna afirmó que el Municipio no concederá autorización en tanto haya oposición vecinal. Por lo expuesto elevaremos una nota acompañada por firmas de los residentes en la cual se reitere la oposición, la que determinará resolución negativa al pedido del emprendedor.” reza el comunicado enviado al diario