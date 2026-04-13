Recrudece la pelea entre la PLAC y el municipio: por una denuncia podrían cerrar el Circuito Aeróbico de Parque Leloir"

La organización Parque Leloir Asociación Civil (PLAC), presidida por Fernanda García, presentó una denuncia formal ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para exigir la fiscalización inmediata del "circuito aeróbico" del barrio y en caso de detectarse que el circuito no es seguro, se obligue al municipio a cerrarlo y convertir el espacio de circulación tradicional.



La nota, de características inusuales y con un tono amenazante, le pide al gobierno nacional que actúe de inmediato y resuelva el destino del circuito aeróbico en nuestro municipio.



"Desde PLAC (Parque Leloir Asociación Civil) queremos informar a socios y vecinos que hemos realizado una presentación formal ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, solicitando su intervención urgente frente a la situación de alto riesgo vial que se vive en el sector conocido como “circuito aeróbico” en nuestro barrio" comienza el comunicado.



En el petitorio al gobierno nacional, a través de la agencia, la PLAC solicita: "En caso de verificarse que no es viable la convivencia segura, solicitar la revisión de la promoción del sector como “circuito aeróbico”, o lo que es lo mismo, cerrarlo.



"Me dirijo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entendiendo que ustedes son la autoridad competente ,en mi carácter de presidente de la ONG PLAC (Parque Leloir Asociación Civil) de la localidad de Ituzaingó, Buenos Aires a fin de solicitar la inmediata fiscalización, verificación y evaluación técnica del sector urbano que el Municipio de Ituzaingó promociona como “circuito aeróbico”, ubicado en Barrio Parque Leloir, Partido de Ituzaingó, Buenos Aires, debido a la situación de altísimo riesgo vial que allí se presenta." asegura la presidenta de la PLAC, Fernanda García.



El conflicto según la PLAC, se centra en una franja horaria crítica donde la calzada se convierte en un escenario de caos. Circulan simultáneamente una gran cantidad de personas y vehículos: peatones en ambos sentidos, corredores, grupos caminando, usuarios de patinetas, rollers principiantes y avanzados, bicicletas, niños en patines, triciclos, coches de bebé con sus padres, además de autos y camionetas. La falta de delimitación de espacios y de medidas de reducción de velocidad ha transformado un área recreativa en una zona de "riesgo cierto e inminente" para las familias y deportistas que frecuentan el barrio.

El circuito Aeróbico dentro del Paruqe

El remedio puede ser peor que la enfermedad

La entidad también difundió un video en redes sociales en el que advierte sobre “posibles accidentes” que podrían afectar a quienes utilizan el espacio para actividades al aire libre como ciclismo, running, patín y caminatas.



La postura generó críticas entre residentes del Parque, quienes consideran que la medida desalienta el uso de un espacio público tradicionalmente destinado al esparcimiento y la actividad física. Según señalan, el circuito es frecuentado diariamente por vecinos que buscan recreación y bienestar en un entorno natural.





"Los conductores conocen el circuito y saben perfectamente como circular. Hay señalización que debe respetarse. Desalentar el uso del circuito, o pedirle al gobierno nacional que lo cierre o que ya no se pueda usar como circuito, es realmente un reclamo desmedido. Se puede mejorar seguramente, pero pedir que lo cierren, es mucho". Aseguraban vecinos del parque.



La nota a la ASV, con el pedido de que el Municipio ya no pueda destinarlo a "Circuito Aeróbico" conlleva su cierre. La Agencia De Seguridad Vial hoy a cargo de Francisco Díaz Vega, un hombre que Luis Caputo había puesto en el Banco Nación, tiene potestad para eso y en la Argentina de hoy lamentablemente, la grieta ordena todas las decisiones.

EL Municipio publicitó mejoras en el Circuito Aeróbico

Foto de portada: Castelar-Digital





