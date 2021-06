Reparto de puntos en General Rodríguez

Ituzaingó empató ante Leandro N. Alem por 2 a 2, y con esta igualdad, sumó su séptimo partido consecutivo sin ganar en el Campeonato, y se quedó afuera de la pelea por el título.

En una tarde nublada y con llovizna de por medio, en General Rodríguez, se enfrentaron el local, Alem, de floja campaña en el torneo, y el Verde, en un encuentro de ida y vuelta.

La primera parte, el conjunto “Lechero” se puso en ventaja a los 5 minutos, a través de Diego Grecco que la empujó, y anotó el primer tanto del partido. Sin embargo, Ituzaingó, que entró dormido en el mediocampo, reaccionó a tiempo, y a los 16, el delantero del Verde, Alcides Miranda Moreira, decretó el empate para el León.

A partir de ahí, el CAI empezó a hacerse el dueño de la pelota, con un juego atildado y conexión en los pases, tal es así que a los 37 del primer tiempo, el volante Rodrigo Soria dio vuelta el marcador para Ituzaingó, que supo pegar en los momentos justos, y así se fue al descanso con ventaja para el equipo de Matías De Cicco.

En el complemento, el León salió decidido a sentenciar el partido y llevarse los tres puntos de Rodríguez, pero en una desatención defensiva del CAI, Leandro Kuszko, de cabeza, igualó para el “Lechero“.

No obstante, ambos equipos empezaron a sentir el cansancio en un campo de juego que no estaba en las mejores condiciones, debido a las lluvias que cayeron anoche en el Gran Buenos Aires, pero el que intentó generar jugadas asociadas fue el Verde que tuvo un par de situaciones para convertir el gol del triunfo, pero no las pudo concretar, y el resultado final fue empate en dos.

De esta manera, Ituzaingó quedó sin chances matemáticas de pelear por el campeonato, ya que Dock Sud derrotó a Berazategui y le sacó seis puntos de ventaja (quedó puntero con 31 unidades).

La próxima fecha, el CAI recibirá a Argentino de Merlo el domingo 4 de julio a las 15 hs, necesitado de un triunfo para estar entre los primeros tres puestos.

Síntesis:

Leandro N. Alem (2): Nahuel Valiñas; Franco Gómez, Leonardo Kulich, Javier Peralta Salinas, Italo Portillo; Leandro Kuszko, Diego Grecco, Nicolás Fratto, Gabriel Serrano; Santiago Galelli y Lucas Buono.

Suplentes: German Cheppi, Iván Rojas, Lucas Aquino, Brian La Torre, Mariano Cristaldo, Jorge Piris, Luciano Acosta.

DT: Carlos Cordone

Ituzaingó (2): Tomás Figueroa; José Montiel, Brian Medina, Luciano Nebot, Leonel Córdoba; Fernando Gutiérrez, Pablo Despósito, Rodrigo Soria, Alejandro Benítez; Nicolás Lugli y Alcides Miranda Moreira.

Suplentes: Gonzalo Neila, Emmanuel Mantovani, Diego Serrano, Marcos Macchione, Santiago Piersigilli, Lucas Rey, Gastón Cueto.

DT: Matías De Cicco

Goles: 5’PT Diego Grecco (LEA), 16’PT Alcides Miranda Moreira (ITU), 37’PT Rodrigo Soria (ITU), 4’ST Leandro Kuszko (LEA)

Cambios: 17’ST Luciano Acosta x Lucas Buono (LEA), 22’ST Lucas Rey x Fernando Gutiérrez (ITU), 26’ST Mariano Cristaldo x Santiago Galelli (LEA), 31’ST Marcos Macchione x Alejandro Benítez (ITU), 38’ST Santiago Piersigilli x Nicolás Lugli (ITU), Gastón Cueto x José Montiel (ITU),

Amonestados: Leonel Córdoba (ITU), Pablo Despósito (ITU)

Árbitro: Lucas Ozuna

Estadio: Leandro N. Alem