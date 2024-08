Ituzaingó: Robaruedas en Villa León

Tres delincuentes robaron las ruedas de un auto en las cercanías del Hospital del Bicentenario. Los ladrones registraban la zona hasta que se detuvieron a robar las ruedas de un Peugeot 208. A pesar de ser captados en las cámaras de seguridad, huyeron sin ser vistos.



En la madrugada del lunes, tres delincuentes a bordo de un Renault Kwid recorrieron las calles del barrio Villa León, inspeccionando minuciosamente los autos estacionados, en busca de una víctima a la que robar.



Después de revisar varios autos, los delincuentes se detuvieron en la esquina de 26 de Abril y San Fernando. Con habilidad para no activar la alarma, lograron robar dos ruedas de un Peugeot 208 estacionado frente a la casa de una vecina.



Cómo los ladrones fueron sigilosos y no hicieron sonar la alarma, los vecinos recién se dieron cuenta del robo la mañana siguiente. Esto los llevó a revisar las cámaras de seguridad, dónde se ve cómo uno de los delincuentes se encarga de retirar las ruedas, mientras que los otros dos vigilaban.



Aunque las cámaras de seguridad captaron el incidente, los vecinos no pudieron identificar a los ladrones, ya que tenían sus rostros cubiertos y la patente del auto no es visible en el video. Además, no se presentó ninguna denuncia policial.