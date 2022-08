Ituzaingó: el robo de ruedas ya es un flagelo que nadie controla ni combate

Suelen atacar en los barrios residenciales durante la madrugada. Aparecen como fantasmas y en cuestión de minutos dejan a los automóviles montados sobre cuatro tacos de madera o ladrillos. En algunas ocasiones –cuando no tienen tiempo o el lugar está transitado- roban solamente el auxilio. Lo cierto es que la modalidad se repite una y otra vez. A las comisarías llegan decenas de denuncias, aunque a veces los damnificados ni siquiera las hacen, sobre todo si no tienen seguro.

“Es muy llamativo, trabajan con total impunidad. En solo unos minutos se llevan una o dos ruedas. Si te roban las 2 ruedas, agárrate, ahora podes tener el auto tirado en la vereda más de un mes porque no hay neumáticos y a las gomerías no le entregan.” asegura un vecino que vive en el centro de la ciudad y tiene su automóvil nuevo tirado en la calle sin una rueda delantera ni otra trasera. “Hace un mes que mi auto esta así, esperando que la compañía de seguro encuentre un proveedor que tenga la llanta y el neumático que necesito. Además si las consigo voy a vivir pendiente de que no me las roben de nuevo, no entiendo como la policía no sabe quienes son y los detienen. No debe ser tan difícil averiguar donde las venden”

El robo de cubiertas no se hace al boleo, los delincuentes buscan autos nuevos o cubiertas recién cambiadas, se fijan primero y cuando encuentran actúan muy rápido, entre dos o tres, tardan dos minutos máximo. El tema es donde las venden, ahí es donde se produce la demanda y donde el mercado ilegal incentiva el robo. “Sin desarmaderos o gomerías que acepten ruedas robadas, no habría tanto robo. Es muy sencillo, a mayor demanda, más robos.“

Ituzaingó sufre como ningún otro municipio el robo de ruedas

En nuestra ciudad esta modalidad delictiva ya es un flagelo, sobre todo en las zona céntrica. Un conocido productor de seguros consultado por La Ciudad, aseguró que la compañía que más vende seguros contra automóviles en el País investiga tan solo el 4 % de los robos denunciados. “Ya no tienen capacidad operativa para ver si son autorrobos o no, ha crecido mucho el robo de ruedas. A tal punto ha crecido que es muy probable que la Superintendencia de Seguros establezca que los nuevos contratos de seguro, solo cubran un robo por póliza“. afirmó

En nuestra ciudad, ayer otro vecino denunció ayer el robo de una de las ruedas a su auto estacionado frente al Sanatorio del Oeste. “Al salir de la clínica me di cuenta que me habían robado, lo que solo pudo decir ante el descubrimiento “hoy me tocó a mí”. le contó a La Cuidad Adrián Pedernera, victima del robo

El Logan estacionado frente al Sanatorio del Oeste

“El robo fue el sábado a las 22, cuando salí del sanatorio y me di cuenta que me faltaba una de las ruedas de auto Renault Logan. “La verdad no miré si hay cámaras, pero supongo que sí. Esa cuadra del sanatorio es muy oscura por la noche”.

También le toco a Alicia Angiono, titular de MA.FA.VI. hace unas semanas. Al salir de un centro médico le habían robado una de las ruedas a su vehículo.

Estos casos hay que multiplicarlos por 10, los robos de ruedas están creciendo por el faltante de neumáticos. Las concesionarias de autos usados, son en muchos casos las destinatarias finales de estas ruedas robadas, aunque antes pasan por las manos de una organización cada vez más grande y sofisticada que no encuentra resistencia. “Ya no son grupos aislados, están cada vez más organizados porque el negocios está en pleno auge y así no hay compañía de seguro que aguante”

Por Ramón González