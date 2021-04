Robo en Villa Ariza: se llevaron hasta los cubiertos

Un matrimonio fue víctima el pasado martes de una entradera en su casa de la calle Venancio Flores entre Soriano y Boulogne Sur Mer del barrio de Villa Ariza. El hecho ocurrió alrededor de las 17 y participaron tres delincuentes

El ingreso de los asaltantes a la vivienda se dio por la reja del frente y luego forzaron una puerta de madera que da al living y así lograron irrumpir en el domicilio. En ese momento según revelaron los protagonistas la mujer, una de las víctimas, “estaba cosiendo” y su marido -un hombre de 55 años- “empanando milanesas”.

“Escucho un ruido y al segundo entran tres delincuentes con máscaras. A mi marido lo dejaron boca abajo en la cocina y a mí me llevaron de los pelos a la habitación y me decían ‘Vieja, vieja, dame los dólares’, les digo ‘No tengo dólares’ y me seguían apuntando y tironeando del pelo así que le di los pocos ahorros que tenía en pesos y comenzaron a revolver todo“, dijo la mujer que prefirió dar su testimonio de forma anónima.

En ese momento sacaron lo que quisieron, no me dejaban mirar y me seguían preguntado por los dólares. ‘No tengo, soy jubilada, soy docente, no tengo’, les trataba de explicar yo”, continuó.

“Según los videos de las cámaras de seguridad estuvieron cuatro minutos” detalló la víctima. Tiempo suficiente para sustraerle al matrimonio 150.000 pesos en efectivo, una maquina de coser, los dos celulares (de ella y de su marido), la minipimer “que estaba colgada en la cocina”, los cubiertos del cajón, un adorno de madera con tres cuchillas, ropa interior e indumentaria femenina, el acolchado de la cama y los almohadones. “Se llevaron todo lo que pudieron encontrar en el camino”, cerró la mujer y agregó que se robaron “Mi cartera con toda la documentación y una caja de herramientas de mi marido. Se llevaron todo”, cerró.

Los delincuentes se fugaron en un automóvil Peugeot 308 de color blanco. El asalto, por el que hasta el momento no hay detenidos, es investigado por personal de la seccional 2da. de Ituzaingó y la fiscalía en turno en esa jurisdicción.