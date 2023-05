Villa Ariza: quisieron robarse el auto y como arrancaba se robaron la batería

Una vecina de Villa Ariza, indignada, denunció el robo de la batería de su auto Fiat 128 el sábado a la tarde en la intersección de la calle Nahuel Huapi y Coronel Brandsen.

Noelia Müller, comerciante de un local de servicio técnico de computadoras y celulares publicó en su red social Facebook una alerta sobre robos en el barrio. “La policía hace la recorrida y no ven los que están a punto de robar que andan en auto de alta gama”, agrega la información la víctima.

“Nos quisieron robar el 128 frente a nuestro local, ayer a las 18:53… –por el sábado- a 7 minutos de que nosotros bajemos la persiana del local. No pudieron la 1ra porque pasó un patrullero. Volvieron y como no pudieron arrancarlo nos robaron la batería… fue 6 minutos antes que nosotros cerremos el local… Hace 4 meses abrimos el local después de mucho esfuerzo y de invertir hasta nuestro último peso, la batería era nueva… la compramos para poder ir y volver a casa, por seguridad porque vivimos a 15 cuadras y estoy embarazada…”

Sigue…” La bronca e impotencia al ver pasar un patrullero y ver que le hace luces para que avance… los caraduras que son estas lacras… no tardo nada en abrirnos el auto…. por suerte no pudo arrancarlo… es un auto muy viejo y el seguro que tiene es solo contra terceros…. no lo hubiéramos recuperado nunca”.

“¡Bronca total… pagamos todo para poder tener el local habilitado, hicimos rejas, pusimos cámaras por todos lados, no se puede vivir así… a la vuelta del local están robando medidores (por Monroe) y también están haciendo el cuento del tío haciéndose pasar por gente de AYSA… TENGAN CUIDADO!! Porque el autito de seguridad y los patrulleros por lo visto no son suficientes”, culmina.

Por Ramón González