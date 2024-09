Robo en Villa Sarmiento: le dispararon en la pierna

Un robo terminó con un vecino de 61 años baleado en la pierna. Cuatro delincuentes descendieron de un auto y le exigieron las llaves de su camioneta Hilux. Al negarse a entregarlas, uno de los asaltantes le disparó. Aunque no lograron llevarse el vehículo, escaparon con su celular y billetera. La víctima fue trasladada al hospital, pero se encuentra fuera de peligro.



Este martes, a las 5 de la tarde, un hombre de 61 años se encontraba visitando la casa de sus padres, ubicada sobre la calle Francisco de Biedma, esquina Ramos Mejía en Villa Sarmiento, a menos de 100 metros del Colegio Ward.



El hombre supervisaba a un pintor que realizaba un arreglo, cuando salió a la vereda para sacar la basura. Así de rápido también llegó un Volkswagen Up blanco, que estacionó a centímetros del hombre.



Del Up bajaron cuatro delincuentes que se acercaron al hombre y le exigieron que entregue las llaves de la camioneta Hilux, estacionada en el frente de la casa. Si bien la camioneta era suya, el hombre se negó a entregar las llaves y uno de los delincuentes respondió disparándole en la pierna.



Finalmente, los delincuentes le quitaron las pertenencias que tenía encima, cómo la billetera y el celular, para darse a la fuga en el Up, dónde un conductor los esperaba.



El hombre fue trasladado por una ambulancia de su prepaga al Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía, dónde fue atendido y determinaron que se encontraba fuera de riesgo.



Interviene en la causa la UFI N°7 de Morón, que ordenó tareas investigativas para dar con los delincuentes.