Roger Federer perdió en Wimbledon y peligra su continuidad

El suizo cayó con Hubert Hurkacz por 6-3, 7-6 (4) y 6-0 y sembró dudas sobre si sigue jugando al tenis. En los próximos días anuncia si estará presente en los Juegos Olímpicos.

La “leyenda” del tenis mundial se despidió en los cuartos de final de Wimbledon ante el polaco Hubert Hurkacz. El tenista suizo perdió este miércoles por 6-3, 7-6 (4) y 6-0, en una hora y 48 minutos de juego, en lo que pudo haber sido su última participación en el certamen que ganó 8 veces.

La derrota en tres sets sorprendió a Federer, inmerso en una nube de errores no forzados (30), ya que significó la primera en el All England Club en 19 años. La última vez fue en 2002, cuando perdió contra el croata Mario Ancic, en tiempos en los que aún no había levantado ningún Grand Slam.

Luego de un primer set muy flojo, un desempate peor, coronado con un terrible resbalón en la red, y un tercer parcial lúgubre, Federer se fue de Wimbledon con el quinto 6-0 de toda su carrera en contra.

Sobre su posible retiro, el suizo, que en un mes cumplirá 40 años, declaró lo siguiente: “Sólo necesito parar para poner todo en perspectiva. Uno necesita de un objetivo y tiene que saber que no puede escalar la montaña de una, sino que hay que ir paso a paso. En ese sentido, Wimbledon fue el primer paso”.

Por último, Federer se refirió a una posible presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio que arrancará el 23 de julio, y dejó dudas sobre su participación: “Aún no sé qué voy a hacer a partir de este momento. No puedo decir nada más… Pronto haré un anuncio al respecto. Estoy muy cansado. Ahora mismo me podría ir a dormir. Así me siento. Sé que estaré bien dentro de poco. Sé cómo pasar estas situaciones“.

El ganador de 103 títulos, 20 de ellos en Grand Slam, tuvo que superar diversos problemas físicos en el último año y medio: dos operaciones de rodilla en 2020.

Se dudó de su continuidad, pero regresó a las canchas en este 2021: cuartos en Doha, temprana eliminación en Ginebra en octavos, retiro en octavos de final de Roland Garros y esta participación en el césped londinense.