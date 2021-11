Ruda Libros: Un proyecto autogestivo, feminista y conurbano

“Fue un deseo que se hizo realidad gracias a las voces amorosas cercanas”, sostienen Flor y Kari, quienes están detrás del proyecto autogestivo Ruda Libros, un espacio de venta y difusión de autores diversxs que enraizó en la Zona Oeste del Conurbano.

Ruda Libros salió a la luz en julio de 2020. Surgió ante el primer aislamiento estricto por Covid-19 y por la necesidad de tener los libros cerca. Tras darse cuenta de que era muy complicado conseguir los libros que querían, ya que siempre debían ir Capital a conseguirlos, sus creadorxs decidieron crear un emprendimiento que facilitara el acceso a los libros para todes.

La Ciudad charló con Flor y Kari sobre su emprendimiento que busca ampliar las voces disidentes y fomentar las lecturas críticas en el conurbano.

¿Cómo surge el nombre?

El nombre surge porque teníamos ganas de que el proyecto esté vinculado a la naturaleza. La Ruda es una planta que vemos en el conurbano y que posee una gran sabiduría ancestral y medicinal. También sirve como metáfora, ya que “ruda” remite al empoderamiento, y hay algo ahí también de la toma del poder de las mujeres y diversidades que nos representa.

Además, la ruda es una planta que se torna un poco como una maleza: Crece y lo copa todo. Y nosotres lo vinculamos con la idea de que queríamos que estas lecturas y estos conocimientos lleguen cada vez más lejos, se expandan, se amplifiquen y generen nuevos debates.

¿Cómo es la relación del proyecto con el conurbano?

Es una relación muy íntima. Ruda surge “porque” habitamos el conurbano, y también “para” habitarlo, desde una forma más amorosa. El conurbano es una parte fundamental, más allá del posicionamiento político, es algo que nos acompaña y nos ayuda a estar presentes.

Para nosotres, el conurbano es diversidad, es donde pasan un montón de cosas que, a veces, no se muestran. Hay mucha vida y variedad en este espacio. Es también la diferencia, “lo otro”. No concebimos Ruda sin el conurbano, no lo haríamos en otro lugar del mundo que no sea acá.

¿Cómo es la relación del proyecto con el transfeminismo?

Nuestro catálogo es muy específico, preciso. Traemos autorxs que nos interpelan, que hablan sobre una manera de habitar el mundo, como autoras feministas, no binaries, travestis-trans. Nos interesa amplificar ese tipo de voces y, al mismo tiempo, también son nuestras propias lecturas afines.

Esto va de la mano con nuestras premisas primigenias, que fueron la autogestión, el transfeminismo, la cooperatividad y la idea de tejer redes.

¿Qué consejo les darían a otros proyectos conurbanos similares que quieren salir al ruedo?

Que salgan, sea cual sea su proyecto. Que confíen. Por ejemplo, cuando nosotrxs estábamos por salir con Ruda, nos han insistido mucho para que lleváramos el proyecto a Capital, como si en el conurbano no hubiese público para estas lecturas. Y nosotres decidimos llevar adelante estas lecturas acá, incentivarlas. Las redes, tarde o temprano, después aparecen. No hace falta tener todo resuelto para empezar. Pero, primero, hay que confiar, animarse. Salgan a las calles, que allí nos cruzamos.