“Rusia”: El nuevo disco de Ninja que hace conversar la poesía y la música

“A ti, que nacerás dentro de un siglo,

cuando de respirar yo haya dejado,

de las entrañas mismas de un condenado a muerte,

con mi mano te escribo.

¡Amigo, no me busques! ¡Los tiempos han cambiado

y ya no me recuerdan ni los viejos!”

Así comienza el poema “A ti, dentro de un siglo” de la poeta rusa Marina Tsvjetáieva, quien vivió entre 1892 y 1941. Sin embargo, a pesar del consejo de ignorar su rastro, la artista Ninja, nacida en la Patagonia y viviendo en Buenos Aires en la actualidad, decidió recuperar el arte de la poeta para crear su nuevo disco “Rusia”, quien además contiene influencias de otra escritora, también de la misma nacionalidad, Anna Ajmátova.

“Al leerlas, sentí una conexión que no puedo explicar”, detalla Ninja sobre su primer acercamiento a la obra de las poetas. “Sus voces, los momentos y sentimientos que narraban resonaron en mí”, concluye y deja entrever la intimidad y calidez que desprende su nuevo disco.

Ninja, una artista que va por todo

Con un alterego con nombre propio, identitario, peculiar, Katya Ávila, la mujer detrás de la artista, decidió crear un proyecto musical que evocara lo onírico y reivindicara la originalidad que la caracteriza.

“Rusia” es su primer álbum, pero antes de él, Ninja había presentado su single “Oro” a comienzos del año pasado. Una canción que se convirtió en una oda al sol y a la naturaleza.

A través de su nuevo disco, la cantante busca expandirse y abrir su corazón a nuevos rumbos. “La amistad que imaginé entre estas dos poetas rusas me transportó a una época lejana, pero que se conecta directamente con algo propio que fui descubriendo durante el desarrollo del disco”, relata Ninja.

Una rusa en Buenos Aires

Cuando de inspiraciones se trata, Ninja no duda en aclarar qué fue lo que marcó el rumbo de su lanzamiento: “Tal vez la manera de expresar las distintas formas del exilio, uno de los temas en Ajmátova y Tsvietáiva, fue lo que marcó el tono de mis canciones”, define.

“Rusia” está integrado por siete canciones, todas compuestas en letra y música por la artista, en colaboración con Dylan Lerner en producción y mezcla y Daniel Ovie en masterización. El diseño de tapa del disco es de Federico Lamas.

La presencia de las poetas milenarias se hace evidente, no solo en el nombre del disco y en la esencia de sus canciones, sino también en la dedicatoria que la propia Ninja le hace, por ejemplo, a Ajmátova, en el tema titulado “Anna”, que juega con el pop, los sintetizadores, y una batería y voz que evocan la melancolía.

Además, la letra de la canción busca traer a Buenos Aires la frialdad soviética y visualizar la idea de un mundo en tensión por la guerra que encuentra en la amistad el único modo de seguir adelante.

El álbum “Rusia” de Ninja ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.