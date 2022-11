San Alberto: un joven estudiante fue asaltado por 2 motochorros y necesita recuperar sus libros

Un joven estudiante de 18 años que regresaba en su bicicleta de estudiar, fue atacado por dos motochorros que lo tiraron de la bici y le quemaron una de sus piernas con el caño de escape de la moto. El hecho ocurridó en barrio San Alberto. Ahora la tía, por la red social Facebook, le pide a la comunidad que “si ven libros y una mochila tirada en la vía pública que es de su sobrino que se la robaron”. La familia luego del robo hizo la denuncia en la Comisaría 4ta de San Alberto.

La denuncia en redes sociales:

Así lo publicó la tía del chico en red social Facebook, “Buenas tardes! hoy a las 18 horas -por ayer- le robaron a mi sobrino que venía en bici de particular en la calle Cosquín y Colombia una mochila Adidas gris con las cosas de la universidad y el documento, se llama Tamir juárez”.

El robo:

El robo fue ayer cerca de las 18 cuando el joven volvía de su clase de particular desde Merlo. En ese momento, iba por las calles Colombia y Cosquín camino a su casa cuando fue sorprendido por dos motochorros, uno de ellos armado.

El joven al verse superado y tirado de su bicicleta, le dijo a los delincuentes que “no tenía nada más que la mochila con libros de estudios. No llevaba plata ni teléfono celular“. Uno de los asaltantes le dijo al otro; “sacá el arma y matalo, matalo“, luego el muchacho tiró la mochila.

La comisaría de San Alberto se encuentra a unas cuadras del robo.

Irma Juárez, en dialogó con Diario La Ciudad, explicó cómo fue el robo, “mi sobrino se encuentra golpeado, algo dolorido y con quemadura en una de sus piernas, pero damos gracias a Dios que no lo mataron. Le robaron la mochila con todos los apuntes y libros que usa para su estudio. No tenía nada más que eso para robarle, porque no llevó su teléfono celular. Solo tenía la documentación”.

“Mi sobrino llevaba la mochila en el canasto y al ver que se le pusieron al lado tiró. Lo tiraron al piso y le quemaron la pierna con el caño de escape. Tenemos una impotencia enorme. Es terrible como están robando, mi sobrino es un chico sano y está estudiando. Ahora es así porque no solo te roban, te pegan un tiro si no le gustas o los tiras de la moto“.

“Pero bueno, sólo tiene la quemadura. Lo tiraron de la bicicleta porque lo empujaron con la moto para que caiga”. Al final la mujer reclamó “seguridad y más patrulleros en el barrio”.

Por Ramón González