Sancionaron al golpeador de la autopista del Oeste

Esta mañana se conocieron las imágenes de un hombre que luego de chocar su vehículo contra una camioneta conducida por una mujer, se bajó, discutió y la golpeó e insultó a otros conductores que le reprocharon su accionar. Sucedió en la autopista Acceso Oeste, a la altura de Ituzaingó, y las imágenes fueron aportadas por un conductor que venía detrás y pudo registrar toda la escena manifiesta de violencia vial, agravada por tratarse de un hombre contra una mujer

.

El violento al volante tiene radicada su licencia de conducir en CABA, y luego de conocer el hecho, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo del Ministerio de Transporte- y el gobierno porteño decidieron suspenderlo y deberá ser reevaluado con un examen psicofísico.

“ Este conductor es el ejemplo de lo que no queremos ni podemos admitir más en las calles y en la vida. No podemos seguir tolerando ni la violencia vial ni la violencia de género. Agradecemos la rápida respuesta del gobierno porteño para suspender de manera conjunta a esta persona violenta que no respeta a las mujeres y a la seguridad vial”