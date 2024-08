Schwartzman se despidió del US Open a pura emoción

El “Peque” cayó en cuatro sets ante Gael Monfils por la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos, y al finalizar, hubo un reconocimiento para el tenista argentino que se emocionó hasta las lágrimas.



Diego Schwartzman fue eliminado del US Open 2024 y cerró su carrera en los Grand Slams, el último de la actual temporada, ya que se retirará del tenis profesional en el Argentina Open de febrero del próximo año en Buenos Aires.



El “Peque” llegó al cuadro principal desde la qualy -algo que no pudo en Roland Garros y Wimbledon- y en primera ronda se topó con Gael Monfils. Comenzó arriba llevándose el primer set en el tie-break por 7-6, pero el francés se repuso formidablemente en los siguientes tres sets por 6-2, 6-2 y 6-1.



“Es difícil hablar. Soy un tipo que llora mucho. Lo siento”, dijo el Peque ante un estadio lleno. La gente lo ovacionó y le complicó las cosas: “No debería llorar ahora. Tengo que ser fuerte”.

“Estoy muy feliz de cómo lo hice durante toda mi carrera en este torneo, y también de cómo el público me trató todos estos años”, dijo en conferencia de prensa tras perder en cuatro sets. “Fue un final que siempre soñé, en un gran estadio, ante un gran rival, disfrutando muchos momentos. Fue genial este viaje en el US Open”.

A pesar de que Diego Schwartzman hizo el anuncio a través de las redes sociales el 5 de mayo de este año, su retiro oficial será en febrero del 2025 cuando dispute el Argentina Open.



En estos torneos, el Peque se dedica a disfrutar de sus últimos momentos en el deporte y competir hasta el final.



Diego debutó en el Abierto de Estados Unidos en la edición del 2014, en la que cayó en primera ronda con el serbio Novak Djokovic. Desde entonces, el formado en el Club Náutico Hacoaj no se había perdido ni una sola edición.



Sus mejores participaciones fueron las de 2017 y 2019, en las que alcanzó los cuartos de final del torneo, pero quedó eliminado con Pablo Carreño y Rafael Nadal, respectivamente.