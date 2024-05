El jueves se inaugura la segunda Torre Eiffel de Ituzaingó

El arquitecto Rubén Díaz -quien ha intervenido la ciudad de Ituzaingó con obras como El Parthenón, El Coliseo y la Torre inclinada de Pisa- se encuentra ultimando detalles de cara a la inauguración de su nueva obra. Se trata de la segunda Torre Eiffel, con la cual busca homenajear a Héctor "Chulo" Rivoira.



"Este jueves será la inauguración oficial de las dos torres en homenaje al señor Héctor Chulo Rivoira. Les cuento que una de ellas es la réplica de la Torre Eiffel de Santa Rosa (Ituzaingó). Y la otra es la Torre Eiffel "Invertida" para que puedan sacarse una foto sosteniéndola con un dedo, si, con un dedo. Y también para demostrar que no existe ni al derecho, ni al revés... Los invito a creer y crear con la imaginación! Jueves 16- 5 / 20hs a 22hs / Av Ratti al 2400. Rubén Díaz 🗼 Fantasiologo de Ituzaingó 💫

Lejos de Av. Santa Rosa y Lavalleja -en donde se encuentra la primera Torre Eiffel pero aún dentro de Ituzaingó, esta nueva obra se levanta y se prepara para su próxima inauguración. La nueva torre se encuentra emplazada en Av. Int. Carlos Ratti 2457 y genera el asombro tanto de los vecinos de Barrio Parque Alvear como de todas las personas que pasan por la zona.



Una característica particular, de algunas obras específicas de este artista y autodenominado "fantasiólogo" de Ituzaingó, es que suelen contar con referencias u homenajes. Tal es el caso del Arco del Triunfo en homenaje a Carlitos Balá, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard de Fleming y, en esta oportunidad, el homenajeado será Héctor "Chulo" Rivoira. El ex jugador y entrenador del Club Atlético Ituzaingó, es una figura muy querida y recordada, no solo por los ituzainguenses, sino en todo el ambiente del fútbol de ascenso argentino.









Este jueves entonces será la inauguración de esta obra De esta forma, esta nueva Torre Eiffel de Av. Int. Carlos Ratti se sumará a la ya construida en Av. Santa Rosa y Lavalleja, al Coliseo de Barcala, al Parthenón de Villa Ariza, a las Pirámides, al Arco del Triunfo del Boulevard de Fleming, a la Torre inclinada de Pisa sobre Posta de Pardo, al Castillo "Gulliver" sobre Atacama y Trenta y Tres; y por su puesto al Obelisco de Villa Ariza (el cual cuenta con una referencia escondida a René Favaloro).