Se agotaron las entradas para el regreso de “La Scaloneta”

Las entradas, que se vendieron a través de Deportick, quedaron agotadas para el duelo de Argentina vs Chile, del próximo jueves en el Estadio Más Monumental.



Cada vez falta menos para que la Selección Argentina tenga el reencuentro con su gente luego de coronarse bicampeón de la Copa América ante el conjunto chileno, en una noche que será a pura emoción.



Es por eso que desde la página de Deportick, no hay más entradas disponibles para el encuentro del próximo jueves a las 21 hs, en el Estadio Más Monumental.



Cabe destacar que la venta anticipada de entradas para el encuentro comenzó ayer a las 12 del mediodía y fue exclusiva para clientes de las tarjetas American Express.



Luego, a partir de las 19, inició la venta general de entradas donde los precios iniciaron entre los $75.000 hasta $210.000. En todos los casos, la adquisición fue exclusivamente online a través del sitio de www.deportick.com.



Como es habitual, cada hincha que obtiene su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías del Antonio Vespucio Liberti desde mañana hasta el miércoles 4 de septiembre entre las 9 y 15 hs. Es decir, no se podrá ingresar al estadio con la entrada adquirida digitalmente.

Los dirigidos por Lionel Scaloni tienen programados seis partidos para lo que resta del año. Luego de jugar contra Chile se presentará el martes 10 de septiembre contra Colombia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla a las 17:30 hs.



Luego, en octubre se medirá contra Venezuela (V) y Bolivia (L) y en noviembre frente a Paraguay (V) y Perú (L).



Las eliminatorias finalizarán en 2025 con los últimos seis encuentros: en marzo, la Albiceleste chocará contra Uruguay (V) y Brasil (L); en junio ante Chile (V) y Colombia (L); y por último, en septiembre, sus oponentes serán Venezuela (L) y Ecuador (V).