Se agrava la crisis en la Escuela Secundaria Nº 16 de Merlo: más de 100 docentes van a la justicia

La crisis institucional en la Escuela Secundaria Nº 16 de Merlo “Manuel Belgrano” motivada por supuestos nombramientos irregulares de docentes y directivos en el staff del colegio, subió otro escalón y comienzan a salir a la luz detalles antes no conocidos. La “bronca” con los directivos del colegio se extendió a toda la comunidad educativa del distrito vecino y van camino a judializarse: más de 100 docentes de Merlo ya presentaron un recurso ante la Dirección de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires para reclamar por derechos vulnerados en la Escuela Nº 16 y por aplicación del Estatuo Docente, mancillado por practicas habituales en la Escuela Secundaria

Una resolución en plena campaña electoral de la mano de Juntos por el Cambio

Si queremos entender que es lo que está pasando en la Escuela, hay que remontarse a Septiembre del 2019 en plena campaña electoral. En aquel momento y ante los números adversos que Juntos por el Cambio tenía en Merlo, Gabriel Sanchez Zinny, en ese entonces Director General de Escuelas de la Provincia, decide concurrir a la Escuela Secundaria Nº 16 para entregarles a los directivos una resolución dictada días antes y que sería oro en polvo para las aspiraciones de la cúpula directiva de la escuela. Los directivos del colegio, venían haciendo lobby hacia tiempo para poder reflotar el viejo convenio firmado con al UTN y derogado en el 2018 que los habilitaba a nombrar docentes sin aplicar el estatuto y sin acto público.

Como se puede ver en la foto, el acto de campaña de los funcionarios provinciales tuvo éxito: En el centro Gabriel Sanchez Zinny, a la derecha la ex jefa distrital de educación durante el gobierno de Vidal, Julieta Burgueños y el ex jefe regional Carlos Álvarez. Junto a ellos, la secretaria actual de Asuntos docentes (SAD) de Merlo, abajo agachado el ex consejero escolar de Merlo Maximiliano Kaech que es docente de la escuela junto a la directora del Colegio Veronica Forchi , la secretaria del Colegio Paola Valle y la Prosecretaria Laura Vasapollo. A la izquierda de Sánchez Zinny, agachado, el vicedirector Gustavo Kuryluk

La resolución 4517/2019 que Zinny traía bajo la manga, no solo estaba redactada a la medida de lo que querían los directivos, sino también al concepto ideológico que Cambiemos tenía de la educación y en particular de la vigencia del Estatuto: “hay que derogarlo” se le escuchó decir alguna vez al ex funcionario. Esta vez, la derogación era de hecho: La nueva resolución, prescinde de los actos públicos para nombrar docentes y directivos y pondría “de facto” una comisión evaluadora para la cobertura de cargos directivos, horas cátedras y cargos docentes de base. En la “movida”, también entrarían las autoridades de la Secretaria de asuntos docentes de Merlo y la Jefatura de Inspección del Distrito.

Cambia el gobierno pero no las mañas

Luego de la foto y la firma de la resolución, pasaría algo que no estaba en los planes: Cambiemos perdió las elecciones y Sanchez Zinny junto a la ex gobernadora M.Eugenia Vidal se van del gobierno. El problema, es que en el articulo 7 de la resolucion 4517/2019, establece que la Subsecretaria de Educación debe dictar los actos administrativos necesarios para hacer operativa la norma. La resolución por si misma, no permite nada; necesita del dictado de una reglamentación que detalle el sistema y recién ahí se podrá hacer uso de la norma. Esto último eso nunca sucedió porque el cambio de gobierno provincial, dejó todo en la nada.

Ni lerdos ni perezosos, y ante el cambio de gobierno, en diciembre del 2019, a días de que asumiera el nuevo gobernador, los directivos encuentran un atajo: reglamentan ellos mismos la resolución con la sola firma de la directora del colegio y comienzan a nombrar cargos y horas cátedra con la anuencia como se dijo de la jefatura de inspección y la secretaria de educación secundaria de Merlo. 192 módulos de horas cátedras, divididos en 18 asignaturas y 1 cargo de preceptor para el turno mañana fueron designados bajo este sistema.

Docentes que se jubilan y vuelven a trabajar al colegio con el mismo cargo y las mismas horas

“Una de las “ventajas” que tenes como docente de la Secundaria Nº16, es que si te jubilas, cobras la jubilación pero seguís siendo profesor con las mismas horas y el mismo cargo“ asegura un docente de la escuela: Acceden a más de 10 módulos, casi doble cargo, estando jubilados. “Hubo un caso en el 2018, cuando una profesora de jubiló y un día después de que le salió la jubilación, la toman en el colegio para las mismas horas que había dejado por la jubilación, todo por supuesto con la mecánica de esta famosa resolución. Hay varios casos en el colegio, inclusive preceptoras“”

“Un docente que se jubila pasa a tener cero de antigüedad, para poder tomar horas. Las chances de poder presentarse a un cargo a tomarlo, son casi nulas. salvo en el Colegio Secundario Nº 16, en donde un grupito de privilegiados, hace lo que quiere”

Los docentes de Merlo, en estado de alerta judicializan la resolución

“De conformidad con lo prescripto en los artículos 156, 157 y 158 Y SSGTES de la Ley N° 10.579 y sus modificatorias- a los efectos de interponer el RECURSO DE REVOCATORIA contra la RESOLUCION por usted suscripta el día 06 de septiembre de 2019, bajo el número RESFC-N° 4517-2019-.-GDEBA-DGCYE, que fuera notificada a las autoridades de la EES N° 16 (exclusivamente) el día 16 de Septiembre de 2019, toda vez que dicho acto administrativo deviene lesivo respecto de los derechos que he adquirido Art 1 y 3 del ED ley 10579 y DR y art 14 y 14 Bis de la Constitución Nacional y art 27 de la Constitución Provincial, conforme a las razones de hecho y fundamentos de derecho que explicitaré infra.” reza el recurso interpuesto por docentes de Merlo, perjudicados por la resolución

Los docentes en el recurso, denuncian que el 20 de agosto de 2019, se aprueba el proyecto propuesto por el gobierno de la ex gobernadora Vidal y que fuera votando en contra por los representantes docentes del gremio de SUTEBA, proyecto qye vulnera el derecho de los docentes del distrito de Merlo y distritos vecinos a acrecentar, trasladar, o inclusive a titularizar módulos o cargos, como así también acceder al ascenso mediante lo establecido en la RES 824/05, 441/95 y Dec. 2485/92, Art 75 del ED y ssgtes de ley 10579 y DR, asegurándose así el derecho a la estabilidad, que fuera vulnerado flagrantemente con este acto administrativo viciado de nulidad, sin ser notificado por comunicado por Jefatura Distrital de Merlo y la SAD de Merlo a los docentes de la comunidad educativa del distrito de Merlo, generando así aún más desigualdad ante la ley, vulnerando el derecho a defensa contra dicha resolución Art 18 CN, un acto discriminatorio e inequitativo.

Se preguntan los docentes: “¿Cuál es la propuesta pedagógica u experiencia pedagógica que coloca a la EES 16 de Merlo como un servicio educativo especial, que hagan necesario un ingreso a la carrera docente al margen de las normas legales establecidas y en vigencia, en este caso la ley 10579 y DR única norma de ingreso a la docencia y escalafón docente según Art 1, Art 3 y Art 75 del estatuto del docente?

Y finalizan: “De sostener la vigencia de esta Resolución, se estaría cometiendo un gravísimo perjuicio a los docentes del distrito de Merlo. La designación estaría en manos, nuevamente, de la voluntad de los Directivos, Inspectores de Región, Distrital y de Nivel Secundaria, con discrecionalidad en iguales condiciones que se venía practicando con la designación del personal docente que ingresaba por CONVENIO DE UTN, transgrediendo derechos adquiridos de docentes, al evaluar propuestas pedagógicas y de gestión, vulnerando el derecho adquirido en un todo de acuerdo al Art. 1 y Art 3 de ley 10579

Cartas documento

En la última semana, la redacción de nuestro diario recibió 10 cartas documento, expedidas y firmadas por los directivos del colegio secundario Nº 16 de Merlo, pidiendo bajo amenaza de iniciar acciones legales, que dejemos el tema. Haremos mención solo a una que tiene como remitente al propio colegio y está firmada por la directora Veronica Forchi. La intimación, hacer referencia a la nota publicada por nuestro medio y que desnuda lo que hasta hoy era desconocido por la mayoría de la comunidad merlence, pero advertida hace tiempo por los y las docentes de ese municipio. En respuesta a estos cartas, queremos advertir que no es nuestro interés agraviar o mancillar el buen honor y prestigio de nadie en particular y menos aun de los nombrados, sino al contrario, permitirles a todos los ofendidos el derecho a réplica que les pertenece. Si lo utilizan, será publicado como manda el código de ética de nuestra profesión.