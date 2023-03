Se agrava la situación en el colegio Sofia Bunge: ante la falta de respuestas, más alumnos se suman al faltazo masivo

“Son 60 padres los que se quejan, nada más, no me voy a tomar la molestia de contestarles, en entrar en un conventillo” Con estas palabras, el presentante legal del colegio, le aclaró a La Ciudad, de que manera pensaban las autoridades en solucionar los problemas que trajo acarreado la ola de calor que azota hace 20 días nuestra ciudad.

Ante este panorama, que cada vez más familias deciden dejar de mandar a sus hijos al colegio. 2do, 4to, 5to y 6to, y el 90% de cada uno de esos cursos, hoy no van a cursar, ya no da para más.

El calor extremo en las aulas

“Los chicos realmente la están pasando mal. Hay muchos chicos que salen descompuestos, aparecen ambulancias en la puerta del colegio pero nadie da explicaciones. En el caso de mi hijo, ya en la entrada me decía que no quería entrar porque hacía mucho calor. Pero como está en primer grado yo supuse que era porque le costaba la transición de dejar el jardín. A las 4 de la tarde me llamen del colegio avisando que mi hijo se sentía mal. Voy a buscarlo y sale coloradísimo, empapado, toda la ropa mojada de transpiración y me pedía agua urgente. Y yo le dije: “¿Pero no pediste agua?”; a lo que contestó: “Sí, pero la seño me dijo que no”, relató la madre de un alumno de 6 años.

Los chats de los padres donde cuentan lo que están viviendo sus hijos

Las aulas no están preparadas para las temperaturas que se están viviendo en Ituzaingó y en toda la provincia. Según relataron algunos testigos, en la sala de primer grado hay solo un ventilador fijo, pero es antiguo y tira muy poquito aire, de modo que no llega a refrescar el aula. En el salón de tercer grado, la situación sería similar: tienen tres ventiladores, de los cuales solo uno solo está en funcionamiento.

Además, pareciera que al margen de la falta de acondicionamiento, las decisiones que se toman en el momento tampoco son las mejores. algunos niños contaron que en días de calor extremo los llevaron a salones de la planta alta del edificio, donde era casi imposible respirar del calor que hacía.

El reclamo de las familias

El problema principal radica en la falta de voluntad por parte de las autoridades para buscar una solución. “Obviamente no es culpa del colegio el problema ambiental, pero tienen que estar atentos. Dar clases virtuales o tomar alguna medida para que esto no se de más. Ahora le están dando agua a los chicos, pero es agua caliente, como sale de la canilla.“, agregó otra madre de estudiantes del establecimiento.

Varios padres se unieron para reclamar la mejora en la climatización de las aulas. Lograron tener una reunión con los directivos, en la que -según relataron los padres-, afirmaron que las condiciones no era tan terribles, y que no podían hacer mejoras por la falta de presupuesto.

“Después de una hora de conversación nos invitaron a pasar y ver las aulas”, detalló una de las madres, Y continuó: “Lo primero que noté es que nos mintieron en la cara. El aula de mi hija es super calurosa, entraba sol por la ventana y le daba encima a todos los chicos que estaban sentados en esa fila… Le dije al representante legal que era mentira lo que me acababan de decir, y le mostré como les daba el sol encima a los nenes. Le recomendamos con otra mamá que pongan una media sombra para tapar el sol y la pusieron al día siguiente. En el camino del recorrido le consultamos a un par de nenes que salieron del aula si estaban más frescos con el ventilador agregado y nos dijeron que no, que hacia mucho calor ahí adentro, de hecho estaban todos transpirados“.

“Una de las compañeras de mi hija de 5to año, ayer llevó remera para cambiarse por el sudor, La preceptora le reclamó la remera con el escudo escolar entonces mi hija y esa compañera le dijeron que llevaban remeras de repuesto para no estar transpiradas y que las remeras eran del mismo azul. Si tendrían mas ventiladora o un aire seria otra cosa que se estaban muriendo de calor y recién comenzaba el dia. La preceptora les contestó: ya saben como es, por más reclamos que hagan, el colegio no da para colocar aires. Atrás mío tienen la puerta si no les gusta se pueden ir aca hay dos opciones o se la bancan o se van.

La respuesta de las autoridades

Por su parte, el representante legal del Colegio Madre Sofía Bunge el Dr. Patricio Villegas se comunicó con La Ciudad y aseguró: “El grupo de familias que protesta, no pasa del 18% de la matrícula. Nuestras aulas son amplias con techos altos y con 3 ventanas por aula de 2 metros de altura. Tienen ventiladores y en general es un colegio fresco producto no solo de sus paredes de 45 cm., si no también porque está rodeada de una gran arbolada. La provisión de agua es más que suficiente, no solo tenemos dispenser de agua, si no que contamos con agua corriente. Los niveles inicial y secundario no tenemos ningún tipo de queja. Hasta el alumnado de sala de 3 o de 4 años dicen que el colegio es fresco a sus progenitores.”

“La queja de algunas familias es por el nivel primario (funciona de 13 a 17:45). Han falseado la verdad a los demás padres, tratando de forro a un destacado electricista matriculado y cambiado las conversaciones que tuvieron con nosotros. Eso nos consta porque, las mismas familias nos mandan los audios.

“Cómo toda escuela pública de gestión privada, estamos al servicio de la Provincia de Buenos Aires y seguimos sus normas y recomendaciones.

No es cierto, que falten cursos enteros. Solamente el viernes, faltó todo 6 B de Primaria y hoy ya vinieron 20 alumnos, entre niñas y niños.”