Se confirmó el día y horario del Superclásico del fútbol argentino

El clásico interzonal entre Boca vs River se jugará el próximo domingo 14 de marzo a las 18 hs en La Bombonera, por la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional.

La Liga Profesional hizo oficial el calendario de la fecha 5 y el primer Superclásico de 2021 ya tiene día y hora oficializada: el próximo domingo 14 de marzo desde las 18 hs, Boca y River se verán las caras nuevamente.

El encuentro interzonal será disputado en La Bombonera y, como viene siendo costumbre desde el inicio de la pandemia, no habrá público presente en las tribunas.

Para este compromiso, tanto el “Millonario” como el “Xeneize” presentarán dos ausencias importantes en sus respectivos planteles.

En Boca no contarían con la presencia de Carlos Tevez, dado que el delantero decidió no presentarse a los entrenamientos tras el fallecimiento de Segundo, su padre, y aun no se sabe si estaría presente en el Superclásico.

Por su parte, River Plate sentirá la ausencia de Gonzalo Montiel, ya que contrajo mononucleosis y estará alejado un par de semanas.

Cabe destacar que el último partido disputado entre los dos equipos terminó con un entretenido empate por 2 a 2 con muy buenas actuaciones de ambos, pero con dos expulsiones que mermaron el juego de cada uno de los equipos: Jorman Campuzano y Enzo Pérez.

Ese empate fue decisivo para que luego Boca pudiera pasar a la final de la Copa Diego Armando Maradona y consagrarse como campeón ante Banfield en una final que terminó con igualdad de 1 a 1 y en tanda de penales, el equipo de Miguel Ángel Russo derrotó por 5 a 3.