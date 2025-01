Se confirmo la lista de convocados para el Sudamericano

Diego Placente dio a conocer los 23 citados para el certamen que se disputará entre el 23 de enero y 16 de febrero en Venezuela.



El director técnico de la Selección Argentina Sub 20, Diego Placente, presentó la lista de convocados para disputar el Sudamericano de la categoría que se llevará a cabo en Venezuela.



Argentina integrará el Grupo B, en el que se enfrentará con Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia. Los mejores tres avanzarán al hexagonal final, que reparte cuatro cupos para el Mundial que se jugará en Chile entre septiembre y octubre.



El Sudamericano Sub 20 comenzará el 23 de enero y finalizará el 16 de febrero. La última vez que Argentina ganó este torneo fue en 2015, con Giovanni Simeone como goleador (9 anotaciones) y figura.



En la lista, compuesta por 24 jugadores, se repiten varios nombres con respecto a los que fueron al Mundial Sub 17 de 2023, en el que Argentina perdió en semifinales.



Con este plantel, la "Albiceleste" buscará clasificar y volver a ser protagonista en el Mundial de la categoría, donde no se consagra desde el 2007, con el equipo dirigido por Hugo Tocalli que tuvo a grandes figuras como Sergio Romero, Sergio Agüero, Ángel Di María y Mauro Zarate, entre tantos otros.



Con respecto al fixture en la fase de grupos, la Albiceleste debutará en el campeonato contra Brasil el 24 de enero desde las 20:30 en el Estadio Misael Delgado (Valencia).



Luego, enfrentará a Colombia el 26 de enero a partir de las 20:30, con Bolivia el 28 de enero a las 18 y por último jugará con Ecuador el 1° de febrero desde las 18. Por otro lado, el Grupo A lo integrarán Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú.



El último Sudamericano Sub 20 que disputó la albiceleste se produjo en 2023, en Colombia, cuando quedó eliminada en la fase inicial del torneo luego de que perdiera 1-0 en la fase inicial contra los Cafeteros.