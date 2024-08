Se confirmó un paro de 72 horas en todas las universidades nacionales

Luego del intento del Gobierno Nacional de imponer unilateralmente un incremento salarial del 3% para agosto y un 2% para septiembre, los gremios docentes (CONADU, CONADU Histórica y la Federación Sindical de Universidades Nacionales) y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvieron adoptar medidas de fuerza. "Del mismo modo que no hay universidad sin recursos para enfrentar erogaciones básicas para su funcionamiento, mucho menos la hay si docentes y no docentes no perciben un salario digno acorde a su responsabilidad", expresaron desde el CIN.



La condición salarial de los docentes universitarios es cada vez peor. Desde los diferentes gremios sostienen que el deterioro del mismo se incrementa cada vez más y más: "entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45 por ciento en términos reales". Esta situación se entiende -explican desde los diferentes sindicatos que agrupan a docentes universitarios- tomando en cuenta que, pese al incremento salarial del 71 por ciento otorgado de diciembre a julio de este año, la inflación fue superior al 120 por ciento afectando a alrededor del 50 por ciento del total del personal.









"El Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de CONADU ratificó el paro de 72hs para los días 12, 13 y 14 de agosto y la convocatoria a una nueva Marcha Nacional Universitaria para mediados de septiembre", informaron desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Esta medida contempla "el No Inicio del Segundo Semestre resuelto por el Frente Sindical Universitario" respondiendo a la situación "de extrema gravedad que atraviesa el sector tras siete meses de ajuste sistemático y ataques del gobierno nacional", agregaron en su comunicado.









Entre otros reclamos, que se buscan visibilizar en con esta medida de fuerza en todo el país, se encuentran el rechazo a la intervención en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).



"La educación superior es un derecho y la herramienta más importante para resolver los problemas que el país tiene", se hizo hincapié desde el Consejo Interuniversitario Nacional. Al mismo tiempo, así como la sociedad en su conjunto acompañó la gran movilización del 23 de abril del presente año "esperamos que esa manifestación colectiva se escuche en su justa magnitud", sentenciaron.